全校模仿！他曝「國小神曲」江南Style年輕人都沒聽過　逼哭網：老了

▲是否還記得《江南Style》風靡大街小巷時，你正處於人生的哪個階段？（圖／翻攝自PSY臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

2012年《江南Style》（Gangnam Style）一曲紅遍全世界，「騎馬舞」成了最流行的全民舞步。就有網友回憶起那時的盛況，親眼見證了洗腦的旋律充斥，可說是走到哪、騎到哪，堪稱是「國小神曲」，而如今已幾乎沒有年輕人知道。

網友在PTT發文，提到讀國小的時候一首《江南Style》紅到爆炸，不管是運動會、朝會升旗、打掃時間，甚至校外教學的遊覽車上都在放這首歌，配合MV中的騎馬舞堪稱經典，那時下課空擋班上男生都在教室後面模仿著跳，「我下課時表演騎馬舞，每次都逗得班上女生哈哈大笑，也是我一生最受女生歡迎的時光了。」

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他回憶國小運動會時，大會歌也是這首《江南Style》，「我們全班跳這首趣味競賽還拿了全校第一名」。多年過去了，男網友最近跟幾位國中生聊天，發現幾乎沒人知道這支神曲，完全成了時代的眼淚，江南大叔有多紅只有經過那個時代的人才懂，「有人跟我一樣有跟到當年江南STYLE爆紅的風潮嗎？」

▲校園示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者張一中攝）

文章貼上網，嚇壞一大票7、8年級前輩，「小學？太殘忍了」、「小學是江南大叔，真年輕」、「這是我大學時的歌」、「江南Style是時代的眼淚？你叫上面的叔叔阿姨們如何是好」、「天阿你幾歲啊」、「這我研究所的歌」。

此外，眾網友也紛紛聊起自己那個年代國小的神曲，風格差異極大，「我小學的時候紅的是林俊傑的《江南》」、「小學S.H.E還沒單飛欸」、「我小學是草蜢的《失戀陣線聯盟》」、「小學神曲明明是張惠妹的《Bad Boy》」、「我小學是《下課十分鐘的戀愛》」、「小學當然是《快樂崇拜》阿」、「小學《童話》+1」「小學那時候很多人聽《曹操》、《小情歌》、《國王皇后》。」

《江南Style》是南韓歌手PSY（朴載相）於2012年7月15日發布的一首單曲，隨後洗腦的旋律和舞步席捲全球，同時在南韓全唱片排行榜中奪得第一名。截至目前為止，《江南Style》YouTube上的觀看次數已經突破33.9億次，是觀看次數最多的南韓流行音樂MV，以及觀看次數第六多的影片。