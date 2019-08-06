柯文哲嗆蔡英文身邊都貪污　蔡其昌：這話講得太過分了





▲蔡其昌、周玉蔻。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲5日怒嗆總統蔡英文「旁邊的每一個都貪污」言論引發爭議，也讓總統蔡英文身邊幕僚不開心，紛紛在臉書上強調自己沒有貪污，要求柯文哲道歉。立法院副院長蔡其昌6日接受廣播節目專訪時提到，柯文哲這話講得太過分了，以柯文哲自己過去的標準，這是台灣社會表率的說法嗎？

針對柯文哲指蔡英文身邊的每一個都貪污，蔡其昌6日在廣播節目上表示，「在我看來，蔡總統身邊…我現在看她周邊，哪一個貪污？柯市長這話講得太過份了。」主持人周玉蔻也說，蔡英文5日很溫柔的說有證據就拿來，結果柯文哲講慶富案、兆豐案，「那你自己的大巨蛋案呢？」

蔡其昌說，柯文哲罵是因為台灣民眾黨要成立，希望網路、媒體有一些聲量，不過那是柯文哲的想法，但是非在人心，是非表現的方式不一定要配合聲量，「我是覺得大家都將心比心啦！柯市長，如果人家這樣說你，你可以接受嗎？那以你自己過去的標準，你覺得這是一個台灣政治人物的理性、道德，為台灣社會表率的說法嗎？」

另外，關於柯文哲在生日當天進行創黨大會，蔡其昌表示「生日快樂」，這一席話除了祝福柯文哲生日之外，也代表祝福黨的誕生，且他是真心的，「祝人家生日快樂哪有不真的！」聽聞主持人說蔡英文和副總統陳建仁送花籃後，反被批評身邊的人都貪污，蔡其昌則開玩笑的說，「還好我沒送（花籃）！」