想挑戰腿力、臂力、鼻子嗎？　來屏東一趟手工「彈」棉被

▲屏東縣政府客家事務處輔導店家裝成「棉被教室」，利用暑假辦理手工棉被、枕頭DIY體驗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府客家事務處運用地產基金輔導店家進行手作空間的改善，改裝成「棉被教室」，並利用暑假辦理手工棉被、枕頭DIY體驗，讓更多民眾了解這項產業甘苦。

「哇！老師，這根竹棍好長喔！」手工棉被的第二代接班人張俊忠表示，這根竹棍在製作手工棉被過程中肩負著相當多的工作，從捲起打鬆的棉花以利秤重、以十字交叉工法鋪上棉花，到最後還要靠它將棉被或枕頭壓實。

他表示，手工棉被靠的都是體力活，黑板上寫著「腿力要夠、臂力要足、鼻子要好、身體要耐」絕不是玩笑話，傳統工序的棉被全程站立6~8小時，彈棉花、掄棉也全靠手勁敲打，亂飛的棉絮容易讓人打噴嚏，全程無法吹風及冷氣，要耐的住高溫，絕對是一項「辛苦活」。

張俊忠說，透過地產基金「醍醐五味，好客屏東」的環境改善，讓傳統產業不只是販售商品，也能透過導覽、解說、實做來傳達手工棉被背後那一針一線親手縫製的溫暖與感人故事。

體驗「彈棉被」課程，需在活動一週前預約，每次體驗時間：約2~3小時，地點在屏東縣內埔鄉東寧村自強路94號；體驗價，每件手工枕頭600元；手工童被1200元。聯絡人張俊忠手機:0935-070048。