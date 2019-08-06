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香港衝突不斷升級！紐約時報：從反《逃犯條例》轉為「不滿情緒爆發」

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▲▼香港,反送中,逃犯條例,罷工。（圖／路透）

▲紐約時報認為港民累積的不滿情緒正一次爆發。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

香港反對修訂《逃犯條例》的示威遊行從6月延燒至今，人民與港府的對立越演越烈，香港市民更於5日發起「三罷」（罷工、罷課、罷市）運動以及不合作運動。《紐約時報》指出，長期以來，香港人民對於自由遭到限縮感到不滿，如今這場運動已經從單純反對《逃犯條例》，擴大到對社會各層面的不滿，如「真普選」的延宕，還有港警的暴力行為。

不過，近日也有不少身穿黑衣的抗議群眾，攻擊其他民眾的畫面流出，中國大陸國務院港澳事務辦公室發言人楊光6日表示，批評抗議群眾「囂張至極、喪心病狂」並強調，示威行動已演化成極端暴力行為，堅決擁護一國兩制方針，捍衛香港法治，堅決支持林鄭月娥行政長官，堅決支持香港警隊執法。

▲▼香港,反送中,逃犯條例,罷工。（圖／路透）

▲港警從6月至今發射超過1000枚催淚彈。（圖／路透）

《紐約時報》5日撰文指出，香港正面臨自1997年以來，最嚴重的政治危機，來自整個社會的抗議群眾，試圖考驗港警的力量極限，所有的示威活動也都衝撞著香港長久以來「效率、努力工作」的價值觀，「罷工」也是香港人民抗議的新工具。許多抗議者向《紐約時報》表示，6月份有200多萬人上街進行和平遊行，但政府仍無作為，他們別無選擇，只能選擇讓行動升級。

一名抗議代表指出，一開始的抗議活動至今，港警已經逮捕了420人，發射超過1000枚催淚彈，這數字遠高於2014年的「雨傘運動」，當時警方共發射了87枚催淚彈，且只集中在第一個晚上。澳洲裔律師戴安通（Antony Dapiran）形容這場罷工是場災難，「港府的立場非常強硬，不會有任何讓步。」

▲▼香港,反送中,逃犯條例,罷工。（圖／路透）

▲乘客受罷工影響受困香港國際機場。（圖／路透）

林鄭月娥指出，香港現在變得非常不安全、不穩定，一連串的極端行為把香港推向更危險的境地，「他們想推翻香港，徹底摧毀700萬人民的生計」她形容這種玉石俱焚的做法只會「令香港推上不歸路」。香港政府也警告，動亂正嚴重影響香港經濟，其中包含奢侈品的銷售，所有高階客戶會選擇避開香港，5日香港股市更下跌近3%。

香港中文大學政府與公共行政系高級講師蔡子強（Ivan Choy）指出，這場運動對香港的整體經濟運作、企業經營都產生了很大的影響，「但這是香港人民要求社會更自由、更公平的權利。」

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關鍵字：香港,逃犯條例,反送中,罷工

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