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利奇馬最快6日轉中颱！最新預設路徑曝光：中心恐掃台灣北部　不排除發陸警

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記者趙蔡州／綜合報導

利奇馬颱風未來的移動路徑備受民眾關注，氣象局預估最快6日利奇馬就會升級為中颱，如果環境適合更可能進一步增強，而且5日晚間8點的最新預報顯示，利奇馬未來的中心估將擦過台灣東北角。氣象達人彭啟明也表示，利奇馬是否會更明顯的向西移動、更影響台灣，未來的24小時動向是關鍵。

▲▼利奇馬將轉中颱逼近　最新路徑曝光：中心恐擦過台灣東北。（圖／中央氣象局）

▲氣象局最新預測顯示，利奇馬颱風中心可能會擦過台灣東北。（圖／中央氣象局）

根據中央氣象局的最新預報顯示，利奇馬5日晚間8時的中心位置，位在北緯18.9度、東經129.5度，並且以每小時4公里速度，朝北北西、台灣方向移動，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑120公里，預估6日下午2時的中心位置會在距鵝鑾鼻東南東方向850公里外。

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氣象局表示，受到利奇馬颱風影響，台灣迎風面東半部、北部地區周三（7日）開始，就會感受到外圍環流降雨，周四（8日）至周六（10日）颱風將最接近台灣，屆時大概會是中颱左右等級，北部、東北部地區要注意比較大的風跟雨，中南部山區也要留意局部大雨或豪雨。

▲▼利奇馬將轉中颱逼近　最新路徑曝光：中心恐擦過台灣東北。（圖／中央氣象局）

▲氣象達人彭啟明也表示，利奇馬是否會更明顯的向西移動、更影響台灣，未來的24小時動向是關鍵。。（圖／中央氣象局）

氣象達人彭啟明也在臉書表示，利奇馬颱風5日整天移動緩慢，仍在持續整合自身環流，而颱風後續北上的過程，大致也能分為兩個階段，分別是1.「今、明兩天，持續整合龐大的環流，受南海低壓的牽引緩慢向西移動」，2.「周三起，范斯高北轉向韓國後，太平洋高壓快速西伸，給予利奇馬向西北加速的力量。」

彭啟明分析，除了太平洋高壓的西伸幅度，利奇馬颱風是否會更接近台灣，則要看利奇馬在未來24小時之內，受南海低壓的牽引程度高低，是否有出現更明顯向西移動的情況。歐洲ECMWF預報颱風將偏北通過，暴風圈掃過北台灣；而美國GFS則預報颱風將登陸台灣，台灣氣象局的預報路徑則在兩種情境的中間。

▲▼利奇馬將轉中颱逼近　最新路徑曝光：中心恐擦過台灣東北。（圖／中央氣象局）

▲日本氣象廳預測利奇馬的路徑可能會直撲台灣北部。（圖／翻攝自日本氣象廳）

氣象局也表示，依據颱風目前路徑來看，發布海警機率高，不排除發布陸警，發布警報時間點則不能確定，要等颱風加速後才能精準判斷；至於對台灣的影響程度，若往東偏遠離台灣一些，影響將減少，但颱風若又往西偏，屆時不只北部、東北部，全台可能都要戒備颱風將帶來的龐大雨勢。

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關鍵字：利奇馬颱風,颱風,氣象局,氣象雲

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