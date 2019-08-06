兩岸小天使秀才藝　原住民歌舞驚豔上海學童：歌聲嘹亮好熱情

▲台灣小天使的原住民歌舞表演，驚艷上海學童。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

兩岸快樂小天使赴上海3天2夜文化交流活動昨（5日）下午，在台灣學童抵達上海後正式展開，雙方先於迎賓晚宴中「秀才藝」，由台灣小朋友表演原住民歌舞、上海小熒星藝術團演出戲曲串燒，其中小熒星們多為首次見到台灣的部落文化表演，直呼印象超深刻、非常新鮮，「被震攝到了。」

東森慈善基金會長期關懷部落兒童、偏鄉教育，並積極推動兩岸交流。去年2月發起「2018兩岸小天使交流活動」，促成隸屬上海廣播電視台的小熒星藝校43位小朋友、師長組團來台，展開四天三夜的文化、媒體探索之旅後，今年正式邀請台灣30位由桃園泰雅族、屏東排灣族的原住民小朋友組成的「兩岸快樂小天使」赴上海回訪，在3天2夜的快閃行程中「以文化會友」展開交流。

▲上海小熒星藝校學童與ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳（右三）。

在8月5日(一)到8月7日(三)期間，兩岸的小天使們將在迎賓晚宴中藉才藝表演交流，夜遊黃浦江，還將前往中福院養老會、復旦小學、東方明珠電視塔、及小熒星藝術團，透過參訪學習的過程搭起兩岸友誼的橋樑。

在5日的迎賓晚宴上，泰雅族小朋友帶來泰雅歡樂歌、那魯灣情歌等表達傳統文化，排灣族春日太陽古謠隊，也用歌舞演繹豐收季的愉悅氣氛；上海小熒星藝術團小朋友方面，則有獨舞《愛蓮說》和京昆《戲曲聯唱》。

▼兩岸學童登台演出。

初次見到台灣原住民族的歌舞和傳統服裝，上海小天使們在晚宴後直呼相當新鮮，認為「歌聲很嘹亮，表現兩岸情誼的熱情」、「很新奇很有氣質，被震懾到了」、「少數民族的體態好特別」等，希望台灣小朋友們能多來上海玩，也邀請他們來看我們（小熒星）的演出。

上海廣播電視台副總編輯徐浩表示，小熒星藝校作為歷史悠久的兒童藝術教育培訓機構，在2012、2014、2018年等多次赴台交流，為兩岸文化、藝術搭起橋梁；小熒星藝校校長沈瑩也說，藝術和文化交往突破任何年齡、種族，而兩岸小朋友本來就血濃於水，交流起來更有效果。她認為今年台灣帶小朋友回訪，感覺特別親切，因此上海方精心安排了多樣行程，要讓台灣小天使體會上海各層面的種種特點。

▲小熒星藝校校長沈瑩。

本次的「兩岸快樂小天使」前往上海回訪活動中，由東森集團副總裁廖尚文及ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳帶隊出發，迎賓晚宴邀請上海市台辦主任李文輝、上海廣播電視台暨上海文化廣播影視集團董事長王建軍、東森文化基金會執行長關杰玲等出席，廖尚文在致詞時表示，東森集團希望透過各方面的交流、公益活動，讓兩岸有更進一步的認識並造福學童，希望未來能將上海、台灣兩地的小朋友互訪活動持續推動下去，建立起良好的友誼。

▼兩岸海小小天使上海文化交流晚宴，兩岸代表互相贈禮。