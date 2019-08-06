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兩岸小天使上海養老院朝氣演出　爺奶大讚：年輕好幾歲

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▲▼ ▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-中福會老人院。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣小天使參訪上海中福會養老院，精彩演出大受爺爺奶奶們的歡迎。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者林璟倩／上海報導

「澎湖灣啊澎湖灣～外婆的澎湖灣！」在熟悉的樂聲中，今晨(8/6)台灣小天使們前往上海中福會養老院做公益，陪伴院內的爺爺奶奶一同歡唱歌謠、攜手共舞，猶如忘年之交，孩子們的熱情陪伴讓爺爺奶奶們感覺心靈年輕了好幾歲。短暫而美好的時光，相信這段互動將成為雙方一段難忘的回憶。

▲▼▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-中福會老人院。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼台灣小天使充滿朝氣的演出，讓爺爺奶奶們感受到滿滿的活力與熱情。

▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-中福會老人院。（圖／記者黃克翔攝）

輕快的節奏、明亮的歌聲，春日太陽古謠隊演唱《歡樂在一起》，並結合部落青年創作歌曲介紹排灣族種植的植物與食材，象徵和樂融融不分彼此，非常高興有機會可以彼此認識，享受這個美好的氛圍。百吉泰雅歌舞隊則是帶來《泰雅慕情》米篩舞，讓數十位爺爺奶奶們認識與日常所見截然不同的原住民文化。

▲▼▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-中福會老人院。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼在經典歌謠《外婆的澎湖灣》的樂聲中，小天使與爺爺奶奶一起歡唱。

▲▼ ▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-中福會老人院。（圖／記者黃克翔攝）

中福會養老院也由兩位爺爺做代表熱情演唱《外婆的澎湖灣》與孩子們同歡，當熟悉的樂聲一響起，台灣小天使忍不住跟著哼哼唱唱，還一同跳舞，氣氛相當熱絡，讓孩子們紛紛驚呼爺爺奶奶好親切；中福會長者們也大讚台灣小天使表演很精采，心曠神怡的歌聲令人感染了孩子們身上的熱情，直呼是有史以來最有活力的一組參訪團。

▲▼ ▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-中福會老人院。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ETtoday新聞雲執董邱佩琳（右）與上海中福會養老院院長施福剛（左）交換禮物。

▲▼ ▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-中福會老人院。（圖／記者黃克翔攝）

ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳則在致詞時，向這群上海長者們說明台灣敬老尊賢的文化中，對長者有「老菩薩」的尊稱，尤其見到這麼多如同父執輩的人在台下，想起俗諺：「家有一老、如有一寶」，特別獻上東森集團的敬意，同時在活動中致贈上海中福會養老院長施福剛東森自然美保養禮盒，寓意兩岸及兩代交流自然和好，院長則回贈一幅盛開的牡丹畫作，祝福小朋友們像牡丹一樣綻放美麗。

▲▼ ▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-中福會老人院。（圖／記者黃克翔攝）

▲年僅7歲的小天使與超過百歲的人瑞爺爺互動。

▲▼▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-中福會老人院。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼小天使們與爺爺奶奶們親切互動。

▲▼▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-中福會老人院。（圖／記者黃克翔攝）

上海中福會養老院自2008年成立，全天候為老年人提供醫療保健服務，2018年更以97.1的高分通過了上海市《機構養老服務標準示範試點工作》在上海相當知名，口碑絕佳，光登記排隊入住的老人就有1600位，一位難求！然而再好的養老環境，仍比不上兒孫作陪，這次台灣小天使的參訪為上海養老院的爺爺奶奶們增添歡笑，成為安養晚年的一大樂事。

▲▼ ▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-中福會老人院。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：公益,愛心雲,東森慈善,東森基金會,兩岸小天使

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