兩岸小天使參訪上海電視台動畫製作　意外被超萌哈哈家族吉祥物融化

▲小天使們一見到超萌的《哈哈大冒險》吉祥物瞬間被融化，爭相與自己喜愛的角色拍照。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者林璟倩／上海報導

由東森基金會主辦的兩岸小天使上海文化交流之旅，6日下午台灣小天使結束復旦小學參訪交流後，隨即前往東視大廈參訪哈哈炫動衛視電視台，認識動畫製作並參觀演播室及兒童節目攝影棚，意外被超萌的《哈哈大冒險》吉祥物融化，爭相與自己喜愛的角色拍照。

活動一開始先欣賞哈哈炫動衛視的3分鐘自製短片《哈哈大冒險》，立刻抓住孩子們的眼光，目前哈哈家族在大陸地區相當受歡迎，雖然故事線目前只走到哈哈與哈小龍初來到地球的爆笑瑣事，卻意外受到歡迎，未來將陸續推出系列吉祥物。

這次參訪哈哈炫動衛視，透過主持人的解說，讓小天使們難得有機會認識卡通的幕後製作過程，紛紛表示學到很多過去不知道的卡通製作知識，相當有意義；同時也參觀兒童節目攝影棚，小天使表示看到現場很多攝影機、與很多人一起製作，才知道原來自己平常打開電視看的卡通，要從劇本、構圖、上色…一連串的工作是這麼多人共同努力的心血結晶。

哈哈炫動衛視是由哈哈少兒及炫動卡通兩台合併而成，該台動畫片占2/3，真人片不到1/3，是大陸地區相當著名的兒童電視頻道。據了解，全中國每年約可生產20萬鐘的動畫片，以一部電影約90分鐘來算，平均每天約可生產6部電影，數量相當驚人！但是精緻度高的佳作大約僅有1萬分鐘左右，像是《哪吒》、《大聖歸來》等，都是曾在哈哈炫動衛視播放過、廣受好評的經典動畫電影。