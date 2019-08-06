台灣「快樂小天使」夜遊黃浦江　看外灘百年風光興奮自拍

▲ 兩岸快樂小天使上海文化交流，率台灣小天使夜遊黃浦江。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳政錄／上海報導

兩岸快樂小天使交流活動昨（5日）晚，率台灣30多位桃園泰雅、屏東排灣族的小學童和老師夜遊黃浦江，首次來訪的台灣小天使們初見外灘百年風光、陸家嘴金融區的繁華興奮不已，紛紛在遊船上觀景台忘情自拍，直呼夜景太美、不虛此行。

東森慈善基金會推動兩岸交流，繼去年2月上海小熒星藝校43位小朋友、師長組團來台後，東森集團於8月5日到7日，促成台灣小天使回訪，於3天2夜的行程中，於上海展開文化交流活動，包括走訪中福院養老會、復旦小學、東方明珠電視塔、及上海小熒星藝術團、上海城市規劃館等，透過參訪學習過程，搭起兩岸友誼的橋樑。

▼小朋友們領略黃浦江風光。（圖／記者黃克翔攝）

在台灣「快樂小天使」抵達上海首日，迎賓晚夜結束後便前往上海最具指標性的景點—外灘，登船夜遊黃浦江。小朋友們一趟上外灘上步道，驚嘆聲連連，直呼夜景很美「不虛此行」。

多為初次走出台灣的部落學童們，初見上海外灘的百年風光難掩興奮，有些小朋友鍾愛黃浦江西畔的萬國建築博覽群，理由是「金光閃閃的很漂亮」，而更多的小朋友喜歡位於陸家嘴金融區，造型奇特的「東方明珠塔」，更在船上好奇的與《ETtoday新聞雲》記者詢問各個摩天大樓的故事，還有外灘建築的歷史淵源。

▼台灣師生們於船上自拍和遊覽。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，若以上海近代發展成就，黃浦江西畔的外灘，和對岸的陸家嘴金融貿易區，可說是最具有代表性的地區之一。其中，外灘「萬國建築博覽群」，自1843年上海開埠以來，在之後的一百多年，均為上海主要的金融、外貿中心，聚集匯豐銀行大樓、花旗銀行等二十多幢風格各異的歷史建築，有折衷主義的，也有文藝復興式的，還有早期現代式的建築，被稱為當時的「中國華爾街」。



而在黃浦江東面，就是近代上海最主要的金融中心「陸家嘴金融貿易區」，包含東方明珠塔、大陸第一高樓上海中心、上海環球金融中心、金茂大廈等，組成壯麗的建築群，夜晚燈光閃耀時更顯風采。

▼上海外灘夜景。（圖／記者陳政錄攝）