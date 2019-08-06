快樂小天使訪復旦小學　兩岸學童「手牽手」歌舞展現原鄉魅力

▲台灣小天使參訪上海復旦小學，帶來原住民歌舞表演。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

「兩岸快樂小天使」赴上海文化交流活動，今（6日）下午訪問上海復旦小學，兩岸學童先後進行才藝表演，並一同體驗互動課程。過程中台灣原住民學童「自來熟」的魅力，讓當地小朋友直呼好熱情，雙方還手牽著手唱跳部落歌舞—《我們都是一家人》，拉近彼此的距離。

東森集團去年發起「2018兩岸小天使交流活動」，邀上海小學童組團來台，今年8月5日到8月7日，組織30位桃園泰雅、屏東排灣族的小朋友回訪。在3天2夜的行程中，赴黃浦江夜遊，拜訪中福會養老院、復旦小學、東方明珠電視塔、及上海小熒星藝術團等，透過參訪學習過程，搭起兩岸友誼的橋樑。

ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳在「兩岸快樂小天使」抵達復旦小學時表示，為關懷偏鄉兒童、推動兩岸交流，集團本著取之於社會，用之於社會的精神，成立東森慈善基金會和東森文化基金會，長期以來，協助兩岸小朋友藉由各種互動交流平台，理解兩岸一家親的精神，互相學習、尊重和理解。

上海復旦小學校長董海佳指出，復旦小學與復旦大學、中學一脈相承，百年來秉持文化立校、自強育人的辦學思想，更在傳承中與時俱進、關注學童的綜合素養。因此他認為，在兩地文化、教育交流日益頻繁地當下，透過這些紐帶，將為兩岸學校發展帶來新的機、增加感情，留下美好而深刻的印象。

▲ETtoday執董邱佩琳（右）代表東森集團，和上海復旦小學校長董海佳互贈禮物。

在交流過程中，首先由復旦小學童帶來茶藝表演《博雅玉蘭》，百吉泰雅歌舞隊則以竹子敲擊和舞蹈，演繹《南王系之歌》；最後，由排灣族小朋友的春日太陽古謠隊，演唱《我們都是一家人》，唱著唱著現場小朋友先是跟著節拍一起拍手，然後起身共同牽手唱跳。

上海復旦小學的小朋友們，多是第一次見到台灣原住民的歌舞表演，在互動過程中，他們直呼台灣小天使們非常熱情，唱歌跳舞動作很整齊，雖然「看不太懂（笑）」，但對於一起拍手、唱歌跳舞，覺得「很好玩。」

東森基金會和上海復旦小學互贈禮物，以及小天使們才藝表演後，雙方還分組進行點心烘培、模型製作、彩泥製作、拼拼豆豆等互動體驗課程，讓兩岸小天使們在學習中交流感情。

▼上海復旦小學學童的茶藝表演。

►►►兩岸小天使交流專題報導