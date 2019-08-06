　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快樂小天使訪復旦小學　兩岸學童「手牽手」歌舞展現原鄉魅力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-復旦小學。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣小天使參訪上海復旦小學，帶來原住民歌舞表演。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

「兩岸快樂小天使」赴上海文化交流活動，今（6日）下午訪問上海復旦小學，兩岸學童先後進行才藝表演，並一同體驗互動課程。過程中台灣原住民學童「自來熟」的魅力，讓當地小朋友直呼好熱情，雙方還手牽著手唱跳部落歌舞—《我們都是一家人》，拉近彼此的距離。

東森集團去年發起「2018兩岸小天使交流活動」，邀上海小學童組團來台，今年8月5日到8月7日，組織30位桃園泰雅、屏東排灣族的小朋友回訪。在3天2夜的行程中，赴黃浦江夜遊，拜訪中福會養老院、復旦小學、東方明珠電視塔、及上海小熒星藝術團等，透過參訪學習過程，搭起兩岸友誼的橋樑。

▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-復旦小學。（圖／記者黃克翔攝）▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-復旦小學。（圖／記者黃克翔攝）

ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳在「兩岸快樂小天使」抵達復旦小學時表示，為關懷偏鄉兒童、推動兩岸交流，集團本著取之於社會，用之於社會的精神，成立東森慈善基金會和東森文化基金會，長期以來，協助兩岸小朋友藉由各種互動交流平台，理解兩岸一家親的精神，互相學習、尊重和理解。

上海復旦小學校長董海佳指出，復旦小學與復旦大學、中學一脈相承，百年來秉持文化立校、自強育人的辦學思想，更在傳承中與時俱進、關注學童的綜合素養。因此他認為，在兩地文化、教育交流日益頻繁地當下，透過這些紐帶，將為兩岸學校發展帶來新的機、增加感情，留下美好而深刻的印象。

▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-復旦小學。（圖／記者黃克翔攝）

▲ETtoday執董邱佩琳（右）代表東森集團，和上海復旦小學校長董海佳互贈禮物。

在交流過程中，首先由復旦小學童帶來茶藝表演《博雅玉蘭》，百吉泰雅歌舞隊則以竹子敲擊和舞蹈，演繹《南王系之歌》；最後，由排灣族小朋友的春日太陽古謠隊，演唱《我們都是一家人》，唱著唱著現場小朋友先是跟著節拍一起拍手，然後起身共同牽手唱跳。

上海復旦小學的小朋友們，多是第一次見到台灣原住民的歌舞表演，在互動過程中，他們直呼台灣小天使們非常熱情，唱歌跳舞動作很整齊，雖然「看不太懂（笑）」，但對於一起拍手、唱歌跳舞，覺得「很好玩。」

東森基金會和上海復旦小學互贈禮物，以及小天使們才藝表演後，雙方還分組進行點心烘培、模型製作、彩泥製作、拼拼豆豆等互動體驗課程，讓兩岸小天使們在學習中交流感情。

▼上海復旦小學學童的茶藝表演。

▲▼0806 兩岸海小小天使上海文化交流-復旦小學。（圖／記者黃克翔攝）

►►►兩岸小天使交流專題報導

ET快訊
獨／三田製麵所一口氣收掉全台4家店　8/31底後撤出台灣
吳鳳中肯10分析救台觀光！1.5萬人挺爆…北市府親口承諾：我
一張圖看利奇馬登陸關鍵！氣象專家曝：重點在「高壓駛流」

關鍵字：兩岸小天使,公益,愛心雲,東森慈善,東森基金會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港珍煮丹8/5休店被讚爆！　網友力挺「朝聖」：買去一芳門口打卡

美計劃在亞洲部署「飛彈」壓制中國　華春瑩：不容在家門口滋事

15年前被打一巴掌！　男吃宵夜「遇到老師」狂追一整街報仇

影／「直播剁手指」和粉絲翻臉　說唱歌手亮血腥切口...平台已禁播！

人夫帶初生兒抽血...驚覺「被綠了」超崩潰！狠岳母：孩子送人別離婚

中國國航「停飛北京夏威夷航班」　遊客氣：拿老百姓當籌碼！

「中央絕不放任失控動亂」　港澳辦反問：想把香港光復到哪？

山洪突然爆發6遊客受困湍急河道　7歲女童慘被沖走溺亡

直擊「稻江棒球隊」應戰福州青少棒　自信滿滿：要再拿一座冠軍

快樂小天使訪復旦小學　兩岸學童「手牽手」歌舞展現原鄉魅力

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

桃園4.6億停車場「立中柱就破」 市府交通局：有些機車漏油

香港珍煮丹8/5休店被讚爆！　網友力挺「朝聖」：買去一芳門口打卡

美計劃在亞洲部署「飛彈」壓制中國　華春瑩：不容在家門口滋事

15年前被打一巴掌！　男吃宵夜「遇到老師」狂追一整街報仇

影／「直播剁手指」和粉絲翻臉　說唱歌手亮血腥切口...平台已禁播！

人夫帶初生兒抽血...驚覺「被綠了」超崩潰！狠岳母：孩子送人別離婚

中國國航「停飛北京夏威夷航班」　遊客氣：拿老百姓當籌碼！

「中央絕不放任失控動亂」　港澳辦反問：想把香港光復到哪？

山洪突然爆發6遊客受困湍急河道　7歲女童慘被沖走溺亡

直擊「稻江棒球隊」應戰福州青少棒　自信滿滿：要再拿一座冠軍

快樂小天使訪復旦小學　兩岸學童「手牽手」歌舞展現原鄉魅力

專訪／金曲歌后認婚變「一輩子陰影」　吸小20歲嫩男告白...仍拒絕！

蘇煥智24日成立「台灣維新黨」　改革農村凋零、少子化

鐵警防暴演練出動新型鋼插鋼夾　網酸「捕流浪狗」惹反彈

2019畢業歌《飛鳥》MV出爐！　高中生大合唱超熱血

《玩很大》惹惱憲哥遭封殺！他認「有被私下約談」：失去關主的公正性

才剛洗好澡！阿金淚眼看心愛球球淋雨　開門笑臉衝出換媽無奈

她看鄉土劇「既視感秒衝腦門」：撞牆啦！　8千網笑噴：原來在妳家拍的

遠見／租屋族必看！　首見「單身婚育補貼」要上路了

他足不出戶家中卻時傳XX聲　警破門赫見「兵工廠」滿地槍

新竹這隻河馬超紅　爸媽比手快...「960名陪樂樂入新厝」3分鐘搶完

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

大陸熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1..

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開..

一芳台灣水果茶「20家」香港門..

山洪暴發9死！他岸邊見遺體「穿..

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底..

閨蜜興奮甩竿…她右耳慘被魚鉤刺..

快訊／荃灣示威者遭追打　黑衣人..

孩子抽血發現「別人的」　人夫崩..

即／中國相關企業暫停採購美國農..

香港一芳被噴成「共芳」　總部員..

5歲童遭後母虐打...「內臟破..

被4警扛走「被迫露內褲」　少女..

寶寶狂哭！褓母推嬰兒車「轉圈＋..

港警「橡膠子彈」射中記者臉部

更多熱門

相關新聞

兩岸小天使上海養老院朝氣演出

今晨(8/6)台灣小天使們前往上海中福會養老院做公益，陪伴院內的爺爺奶奶一同歡唱歌謠、攜手共舞，猶如忘年之交。短暫而美好的時光，相信這段互動將成為雙方一段難忘的回憶。

康和證連兩年參與公益環島活動　延續偏鄉送愛精神

台灣小天使遊黃浦江　看外灘自拍

兩岸小天使秀才藝　讓上海學童驚豔

原住民歌舞尬京崑戲曲文化交流

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大喊退加盟

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

個性合到爆！12星座「最速配CP」甜曝光

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

林佑威轉發「我愛祖國」搶當14億護旗手

茵聲不約她！木星走心：我宣布退團

更多

最夯影音

更多

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面