快訊／ 柯文哲「蔡身邊的人都貪汙」　蔡英文晚間回應：抹黑別人不會讓自己變乾淨

▲柯文哲說蔡英文身邊的人都貪汙，蔡英文回應了。（圖／記者葉南州攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市長柯文哲5日表示，總統蔡英文身邊的人都在貪污。對此，蔡英文晚間回應，柯文哲應該致歉，批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，「如果政治人物都能在自己崗位上努力，國家自然就會變得更好。」

蔡英文臉書全文如下：

今天依舊是忙碌的一天，身為總統，把時間和力量集中在自己的崗位上，把事情做好，是我對自己的要求。



（1）早上我接見巴拉圭最高法院的院長希梅內茲（Eugenio Jiménez Rolón），希望台巴兩國除了加強產業合作，也能促進雙邊司法交流，保障人民權益。



（2）下午我邀請年僅17歲的桌球國手林昀儒到總統府，祝賀他奪得T2鑽石聯賽馬來西亞站男子單打冠軍，世界排名躍升第13名！



（3）下午我還聽取了中央政府的「預算報告」，今年是22年來，政府的歲出、歲入首次達到平衡，代表我們嚴守財政紀律。

▲蔡英文說，只要柯文哲提出證據，一定送檢調偵辦。（圖／記者屠惠剛攝）



行程的空檔，幕僚告訴我，柯市長在媒體上說我旁邊的每個人都貪污。柯市長只要提出證據，不管是誰，我就立刻送檢調偵辦，嚴查到底。如果沒有證據，這個國家有許多的人在崗位上為國家貢獻，也不應被任意抹煞，柯市長應該向他們致歉。



我也想問柯市長，如果有人不分青紅皂白，指控你身邊的人每個都貪贓枉法，柯市長你能接受嗎？你會不會要指控的人提出具體證據？



身為公僕，本應奉公守法。政府之中若有人犯錯，我會讓犯錯的人知道，在法治國家，他必須面對法律責任。同樣的標準，如果沒有證據，我不是皇帝，更不是獨裁者，我們也不能隨意定任何人的罪。



批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升。民選的公職，身負選民所託，如果政治人物都能在自己崗位上努力，國家自然就會變得更好。