國中撞臉蔡英文！總統長大變「甜美OL」　網友告白：想當隨扈

▲網友翻出國中時期舊照，發現長得很像總統蔡英文。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供，請勿翻攝以免侵權）



記者林彥臣／採訪報導

俗話說「女大十八變」，不少女生在成年與少年時期的相貌，簡直判若兩人，就有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出自己國中時期的照片，根本撞臉總統蔡英文，不過總統長大之後，反而變成甜美OL，還被網友告白，「想當隨扈」讓網友笑翻。

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▲不論是長相還是造型都撞臉總統蔡英文。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供／總統府提供）



網友Yi-yun Jiang‎在爆廢公社PO出一張國中時期的照片，圓潤的臉型、清湯掛麵的短髮、還戴著一副橢圓框眼鏡，不論是長相還是造型都跟總統蔡英文一樣，讓看到照片的網友不由得問候稱，「總統好！」

▲女大十八變，總統長大變甜美OL。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供，請勿翻攝以免侵權）



不過時光飛逝，當時還不是總統的蔡英文現在變成了總統，女大十八變的Yi-yun Jiang長大之後造型也大不同，皮膚變得更白皙，也拿下了橢圓框眼鏡或者改戴時尚的粗框眼鏡，臉型也變成了鵝蛋臉，髮型也變成了及肩的長髮，跟總統臉時期判若兩人，現在的她變成了甜美OL從事半導體設備業務的工作。

▲總統長大變成甜美OL，網友甚至告白想當她的隨扈。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供，請勿翻攝以免侵權）



記者詢問是總統臉時期與甜美OL時期異性緣是否有差別，Yi-yun Jiang表示，其實還是有差，現在的異性緣還是比較好。

▲她表示現在的異性緣還是比總統臉時期更好。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供，請勿翻攝以免侵權）



網友留言這則留言表示，「我可以當妳的隨扈嗎？可以 O不可以 X」、「你已經看到你60歲以後的樣子了…」、「英文別裝了我認出你了」、「青澀年代，好菜的英文欸」、「幹嘛貼蔡英文的學生照啊？」、「辣台妹...」。