　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國中撞臉蔡英文！總統長大變「甜美OL」　網友告白：想當隨扈

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼網友翻出國中時期舊照，發現長得很像總統蔡英文。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供，請勿翻攝以免侵權）

▲網友翻出國中時期舊照，發現長得很像總統蔡英文。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供，請勿翻攝以免侵權）

記者林彥臣／採訪報導

俗話說「女大十八變」，不少女生在成年與少年時期的相貌，簡直判若兩人，就有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出自己國中時期的照片，根本撞臉總統蔡英文，不過總統長大之後，反而變成甜美OL，還被網友告白，「想當隨扈」讓網友笑翻。

▲▼網友發現國中時期撞臉總統蔡英文。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供／總統府提供）

請繼續往下閱讀...

▲不論是長相還是造型都撞臉總統蔡英文。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供／總統府提供）

網友Yi-yun Jiang‎在爆廢公社PO出一張國中時期的照片，圓潤的臉型、清湯掛麵的短髮、還戴著一副橢圓框眼鏡，不論是長相還是造型都跟總統蔡英文一樣，讓看到照片的網友不由得問候稱，「總統好！」

▲▼網友翻出國中時期舊照，發現長得很像總統蔡英文。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供，請勿翻攝以免侵權）

▲女大十八變，總統長大變甜美OL。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供，請勿翻攝以免侵權）

不過時光飛逝，當時還不是總統的蔡英文現在變成了總統，女大十八變的Yi-yun Jiang長大之後造型也大不同，皮膚變得更白皙，也拿下了橢圓框眼鏡或者改戴時尚的粗框眼鏡，臉型也變成了鵝蛋臉，髮型也變成了及肩的長髮，跟總統臉時期判若兩人，現在的她變成了甜美OL從事半導體設備業務的工作。

▲▼網友翻出國中時期舊照，發現長得很像總統蔡英文。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供，請勿翻攝以免侵權）

▲總統長大變成甜美OL，網友甚至告白想當她的隨扈。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供，請勿翻攝以免侵權）

記者詢問是總統臉時期與甜美OL時期異性緣是否有差別，Yi-yun Jiang表示，其實還是有差，現在的異性緣還是比較好。

▲▼網友翻出國中時期舊照，發現長得很像總統蔡英文。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供，請勿翻攝以免侵權）

▲她表示現在的異性緣還是比總統臉時期更好。（圖／網友Yi-yun Jiang授權提供，請勿翻攝以免侵權）

網友留言這則留言表示，「我可以當妳的隨扈嗎？可以 O不可以 X」、「你已經看到你60歲以後的樣子了…」、「英文別裝了我認出你了」、「青澀年代，好菜的英文欸」、「幹嘛貼蔡英文的學生照啊？」、「辣台妹...」。

ET快訊
23歲女車上生產！女嬰「詭異手腳」嚇壞醫護人員　外婆當場暈倒
即／香港罷工「挺一國兩制」？　一芳改口：非台灣總公司的聲明
快訊／威力彩16.5億再槓！逼近歷史最長槓龜…創今年新高

關鍵字：國中照,蔡英文,OL,爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

訪／最小登山客才8歲！一家10口嘉明湖畔敬禮國旗　感動上千山友

路人借店裡廁所！阿桑待3小時不出來　報警後開門傻了：她在裡面吃OO

影／「大象～我媽媽帽子掉了」靈性象聽2萌童呼救　轉身走近「笑臉拋回」

影／阿桑提醒「這是博愛座」　孕婦翻白眼霸氣回應：她默默走回位子坐好

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

影／「一高一矮」半夜拖鐵鍊！童大叫7字…隔天發生憾事　嬤：你看到的不是人

影／迎娶天熱爆！媒人婆開黑傘「1個動作」南部網友全嚇壞　北部人反應好淡定

一芳兩制　台灣加盟店跳出來：不認同總部的聲明

國中撞臉蔡英文！總統長大變「甜美OL」　網友告白：想當隨扈

「堅決維護一國兩制！」一芳台灣水果茶遭負評灌爆　網友：拒喝了

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

賴皮汪裝死躺地不想進去！　大魔王一個眼神秒起身進籠

不滿被按喇叭！路上隨機砍人洩憤　女大生「左肩被砍10cm」噴血送醫

一芳兩制　台灣加盟店跳出來：不認同總部的聲明

國中撞臉蔡英文！總統長大變「甜美OL」　網友告白：想當隨扈

「堅決維護一國兩制！」一芳台灣水果茶遭負評灌爆　網友：拒喝了

快訊／香港罷工「挺一國兩制」？一芳回應了：非台灣總公司立場

借廁所睡裡面！奧客：吃完麵線…　店員曝辛酸：好心害自己

「柴語錄」宣導捷運禮儀　廢柴起身讓座超有愛

利奇馬將轉中颱逼近！不排除發陸警　「影響熱區、時間點出爐」

【英語多益通】想去合歡山暗空公園「觀星」英文怎麼說？

「斷掌剋夫」長輩親戚狂排擠　她淚憶：阿公阿嬤從沒來看我

國旅秋冬遊第二波補助下周出爐！　研議增加「花東交通優惠」

紙風車取消公演風波　盧秀燕：努力化解誤會以孩子為重

國泰金董座蔡宏圖獲頒保險業特殊貢獻獎　親授業務員3個成功祕訣

草莓姊姊懷孕了！ 香蕉哥哥曝喜訊「小小驚喜溜進我們生命裡」

柯文哲嗆蔡英文「身邊的人貪污」　愛徒許立民「一句話」打臉

黃曉明「一指神功」龜速打字法！　嘴開眼睛睜好大…呆萌急問：F鍵在哪

一芳兩制　台灣加盟店跳出來：不認同總部的聲明

3日內第2起！反送中示威者「尖沙咀拆旗桿」　五星旗扔海中

言承旭被爆「有心儀新對象」　她揭秘戀安心亞內幕！

貴州轉身／正安吉他年產值67億世界最大！當地人：城市變亮了

國中撞臉蔡英文！總統長大變「甜美OL」　網友告白：想當隨扈

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

生活熱門新聞

誤傳「9月1日起暫停小三通」陸..

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼..

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　..

媒人婆自撐黑傘　南部網友全嚇壞

阿桑借廁所3小時不出來「在裡面..

利奇馬最快周二轉中颱「歐美估恐..

「一高一矮」半夜拖鐵鍊！嬤對孫..

10號颱風「柯羅莎」最快周二生..

半年狂存「5X10X10金磚陣..

利奇馬逼近「影響熱區、時間點出..

一周天氣出爐！「利奇馬」恐成中..

停車場立中柱就破！桃市府回應讓..

淚灑關東橋！新兵見伙食「能活到..

男每天灌4瓶麥香紅…健檢報告曝

更多熱門

相關新聞

柯文哲臉書、IG出現「退讚潮」

台北市長柯文哲上周宣布籌組「台灣民眾黨」，6日將舉辦創黨大會，不過熟悉社群操作人士觀察發現，在他宣布創黨以來在網路社群的評價褒貶不一，更有前柯粉在社群舉辦多項懺悔活動；此外在不到一星期，以青年為主的臉書、IG等社群媒體也湧現「退讚潮」，支持度開始下滑。

即／蔡英文回應柯文哲「身邊的人都貪汙」

蔡英文讚林昀儒：像費德勒

她斷掌狂被排擠：阿嬤從沒來看我

給柯文哲的逆耳忠言：不要當什麼都給的哆啦A夢

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

女童遭推墜樓　校方否認要家屬歸還醫藥費

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

誤傳「9月1日起暫停小三通」陸委會：無此訊息

Angelababy素顏現身機場糗了！

一芳台灣水果茶「20家」香港門店堅持營業

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約期他異性

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

嬤抓2m眼鏡蛇閒晃　被咬逾50次沒事

更多

最夯影音

更多

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面