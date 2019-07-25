日本千葉縣近海今晨規模5.3強震　「深度60公里」9地區3級震度

▲日本本州千葉縣東方近海發生地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者林瑩真／編譯

日本本州千葉縣東方近海25日發生芮氏規模5.3地震，深度約60公里，雖到達日本「強震」等級，但目前尚未有災情消息，也沒有海嘯威脅。

日本氣象廳指出，千葉縣東方近海於清晨7時14分發生芮氏規模5.3地震，震央位於北緯35.1度，東經140.6度。

千葉縣的館山市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、和泉市、陸澤町、長南町、大多喜町都觀測到3級震度。

不過目前未傳出災情，也暫時沒有海嘯威脅。