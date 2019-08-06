　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最暖背景！台南人妻提重物下火車…警「伸手幫牽孩子」顧整路

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台鐵晚上在台南市北區東豐路平交道發生一起電力事故，一列南下區間列車疑勾斷高壓電纜，導致大停電，區間車動彈不得，警方到場交通管制疏導人車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台鐵台南永康電車線5日晚間斷落，導致列車雙向停駛。（圖／記者林悅翻攝）

記者鄒鎮宇／台南報導

台鐵5日晚間6時40分發生電車線斷落事故，導致永康至台南站間路線中斷，許多北上南下的列車也因此延誤。一名女網友表示，她們被臨時請下車時，因為行李太重無法牽著孩子，此時一名員警突然現身幫忙，讓她非常感動，「我必須說，台灣的警察超棒！」

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，因為台鐵發生問題，狀況無法一時修復，這時站方也請乘客先行下車；由於她一手提行李一手牽著孩子，在擁擠的下車人群中非常不方便，深怕兩者無法兼顧。

請繼續往下閱讀...

▲▼最暖背景！台南人妻提重物下火車…警「伸手幫牽孩子」顧整路。（圖／翻攝爆廢公社）

▲一名員警幫原PO牽孩子，讓她可以放心地提著行李。（圖／翻攝爆廢公社）

豈料，一名員警突然伸出援手，牽著原PO的兒子一步一步往前離開月台，並仔細看著對方的腳步，深怕孩子走不穩摔倒，讓原PO看了非常感動，「真的覺得超級感謝警察，幫我牽小孩下車沿路幫我照顧小孩，好讓媽媽我可以好好提行李，我必須說 台灣的警察超棒 謝謝警察 警察辛苦了」。

該文PO出短短3小時就破萬人按讚留言，累積7時更突破1.6萬名網友朝聖，暖心的畫面讓網友看完紛紛大讚，「小朋友應該開心吧！被警察叔叔牽手手耶」、「很好的機會教育，路上遇到問題要找警察叔叔」、「再皮的給警察牽都有吃乖乖」、「多希望能多點這種溫暖的分享」、「超帥的背影」、「有這樣的警察真好」。

▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼最暖背景！台南人妻提重物下火車…警「伸手幫牽孩子」顧整路。（圖／翻攝爆廢公社）
 

ET快訊
23歲女車上生產！女嬰「詭異手腳」嚇壞醫護人員　外婆當場暈倒
即／香港罷工「挺一國兩制」？　一芳改口：非台灣總公司的聲明
快訊／威力彩16.5億再槓！逼近歷史最長槓龜…創今年新高

關鍵字：台南,台鐵,誤點,,員警,,孩子,爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

利奇馬最快6日轉中颱！最新預設路徑曝光：中心恐掃台灣北部　不排除發陸警

最暖背景！台南人妻提重物下火車…警「伸手幫牽孩子」顧整路

小孩嘔吐弄髒被子...飯店竟索賠4200　媽媽氣炸：比住宿費還貴

「對不起…」推人摔落重傷！9歲弟見女童媽低頭爆哭　他可憐身世曝光

一芳水果茶力挺一國兩制！相關企業全中招　台加盟分店表態：我們也很震驚

一芳兩制　台灣加盟店跳出來：不認同總部的聲明

國中撞臉蔡英文！總統長大變「甜美OL」　網友告白：想當隨扈

「堅決維護一國兩制！」一芳台灣水果茶遭負評灌爆　網友：拒喝了

快訊／香港罷工「挺一國兩制」？一芳回應了：非台灣總公司立場

借廁所睡裡面！奧客：吃完麵線…　店員曝辛酸：好心害自己

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

幼犬遭虐！上下顎全斷、頭部見骨　被飼主狠摔車外「90度折脖落地」

利奇馬最快6日轉中颱！最新預設路徑曝光：中心恐掃台灣北部　不排除發陸警

最暖背景！台南人妻提重物下火車…警「伸手幫牽孩子」顧整路

小孩嘔吐弄髒被子...飯店竟索賠4200　媽媽氣炸：比住宿費還貴

「對不起…」推人摔落重傷！9歲弟見女童媽低頭爆哭　他可憐身世曝光

一芳水果茶力挺一國兩制！相關企業全中招　台加盟分店表態：我們也很震驚

一芳兩制　台灣加盟店跳出來：不認同總部的聲明

國中撞臉蔡英文！總統長大變「甜美OL」　網友告白：想當隨扈

「堅決維護一國兩制！」一芳台灣水果茶遭負評灌爆　網友：拒喝了

快訊／香港罷工「挺一國兩制」？一芳回應了：非台灣總公司立場

借廁所睡裡面！奧客：吃完麵線…　店員曝辛酸：好心害自己

快訊／北韓再度發射兩枚不明飛行物　抗議南韓美國聯合軍演

利奇馬最快6日轉中颱！最新預設路徑曝光：中心恐掃台灣北部　不排除發陸警

最暖背景！台南人妻提重物下火車…警「伸手幫牽孩子」顧整路

快訊／荃灣示威者遭白衣人追打！黑衣人倒地滿身血　雙腿遭砍見骨

F-35共同研發國為何排除日本？　一切都是為了「發大財」

剛到任3天！熱血女教師「15年車失控自撞」喪火海　前夫崩潰：3幼女還不知情

姜丹尼爾「認愛TWICE志效」深夜發文道歉　吐心聲：偶爾真的感到非常疲憊

小孩嘔吐弄髒被子...飯店竟索賠4200　媽媽氣炸：比住宿費還貴

黃國昌徵隊友　王浩宇「立刻搬到汐止區」！55字坦白：給黃溫暖

「小三通」沒喊停！林筱淇轉述上海官員：暫停自由行應該不會太久

《街舞2》最有愛的BATTLE！　 Franklin vs. AC ..易烊千璽看了心痛

生活熱門新聞

一芳風波延燒　台灣加盟分店表態

維護一國兩制　一芳水果茶被灌爆

快訊／香港罷工挺一國兩制？一芳..

國中照撞臉蔡英文　總統長大竟變..

利奇馬逼近「影響熱區、時間點出..

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼..

淚灑關東橋！新兵見伙食「能活到..

「一高一矮」半夜拖鐵鍊！嬤對孫..

半年狂存「5X10X10金磚陣..

誤傳「9月1日起暫停小三通」陸..

一芳台灣加盟店：不認同總部聲明

推人摔落重傷！9歲弟見女童媽低..

鐵齒爸愛撿石頭！「3樓地板每天..

利奇馬最新預設路徑　恐擦台灣北

更多熱門

相關新聞

國中照撞臉蔡英文　總統長大竟變甜美OL

俗話說「女大十八變」，不少女生在成年與少年時期的相貌，簡直判若兩人，就有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出自己國中時期的照片，根本撞臉總統蔡英文，不過總統長大之後，反而變成甜美OL，還被網友告白，「想當隨扈」讓網友笑翻。

男研究：當爸幸福、當媽憂鬱　專家點出關鍵

台鐵區間車疑勾斷電纜台南、永康單線雙向列車行駛

台鐵1840起「永康站－台南站」路線中斷

她斷掌狂被排擠：阿嬤從沒來看我

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約期他異性

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

山洪暴發9死！他岸邊見遺體「穿女友鞋子」

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

一芳台灣水果茶「20家」香港門店堅持營業

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

一芳風波延燒　台灣加盟分店表態

好傷人！12星座「不回你訊息」原因曝光

余文樂：香港是中國一部分！

男倒在母親面前　消防員驚見「悲傷的祂」只能含淚救援

兒對空喊「阿公坐坐」　他秒鼻酸：多陪孫子吧

賴琳恩「低胸狂露大腿」喝愛玉穿超辣

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

更多

最夯影音

更多

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面