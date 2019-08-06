最暖背景！台南人妻提重物下火車…警「伸手幫牽孩子」顧整路

▲台鐵台南永康電車線5日晚間斷落，導致列車雙向停駛。（圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／台南報導

台鐵5日晚間6時40分發生電車線斷落事故，導致永康至台南站間路線中斷，許多北上南下的列車也因此延誤。一名女網友表示，她們被臨時請下車時，因為行李太重無法牽著孩子，此時一名員警突然現身幫忙，讓她非常感動，「我必須說，台灣的警察超棒！」

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，因為台鐵發生問題，狀況無法一時修復，這時站方也請乘客先行下車；由於她一手提行李一手牽著孩子，在擁擠的下車人群中非常不方便，深怕兩者無法兼顧。

請繼續往下閱讀...

▲一名員警幫原PO牽孩子，讓她可以放心地提著行李。（圖／翻攝爆廢公社）

豈料，一名員警突然伸出援手，牽著原PO的兒子一步一步往前離開月台，並仔細看著對方的腳步，深怕孩子走不穩摔倒，讓原PO看了非常感動，「真的覺得超級感謝警察，幫我牽小孩下車沿路幫我照顧小孩，好讓媽媽我可以好好提行李，我必須說 台灣的警察超棒 謝謝警察 警察辛苦了」。

該文PO出短短3小時就破萬人按讚留言，累積7時更突破1.6萬名網友朝聖，暖心的畫面讓網友看完紛紛大讚，「小朋友應該開心吧！被警察叔叔牽手手耶」、「很好的機會教育，路上遇到問題要找警察叔叔」、「再皮的給警察牽都有吃乖乖」、「多希望能多點這種溫暖的分享」、「超帥的背影」、「有這樣的警察真好」。

▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆廢公社）





