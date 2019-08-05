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「斷掌剋夫」長輩親戚狂排擠　她淚憶：阿公阿嬤從沒來看我

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▲▼ 斷掌,手相 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲女網友因為斷掌，從小受到某些長輩刻意排擠。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

民間相傳，若女生的手相屬於斷掌的樣子，就容易剋夫。一名女網友就深受這說法所苦，小時候不僅被親戚排擠，連阿公阿嬤都不願意來看她，讓她很是心寒。不過網友們看完都發聲鼓勵她，認為一個人的人生應該由自己掌握，而非迷信。

一名女網友今日在臉書「爆廢公社」中發文，她表示，因為自己小時候掌紋的形狀是大家口中的「斷掌」，阿公阿嬤深信女生斷掌會剋夫、剋家人，所以根本就不來探望她，而且親戚們也會刻意排擠她，從小就沒有同輩的兄弟姊妹願意跟她一起玩。

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原PO表示，還好她還有疼愛她的外公外婆，長大之後也發現右手的斷掌漸漸沒了；不過她也感嘆，同樣是斷掌，男生就會被認為「事業很強」，長輩們的想法真的會影響孩子的一生，想詢問其他有斷掌的女網友們人生過得如何。

對此有眾多女網友都紛紛打氣鼓勵，「口袋有錢的話，都沒差」、「放寬心去想要的事」、「我家長輩從來沒這樣覺得，反而都對我很好」、「無聊的迷信欸」、「雙手斷掌路過，過得很幸福很開心」。

此外，還有網友分享一個實例，他表示自己小時候的玩伴被說「帶天命」，因此受到長輩們各種呵護寵愛；不過正因如此，玩伴的個性變的很糟糕，最後還因為販毒被關，人生走上歪路，「所以我不相信所謂的命運，我只相信我自己。」

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關鍵字：手相,斷掌,長輩,剋夫,爆廢公社

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