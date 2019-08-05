假日拜訪！男友媽「掃好我兒房間否則別再來」　網灌爆勸分：應徵台傭？

▲ 男友媽要原PO打掃男友房間，否則以後不再讓她來訪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

這要求不太合理吧！一名女網友日前到男友家時，竟被男友媽媽要求要打掃男友房間、洗被子、掃廁所，如果沒有做好的話，以後就再也不允許她踏進家門。面對女網友的疑惑，網友們紛紛一面倒要她盡快分手，否則照這個情勢看下去，嫁了之後也不太會有好日子過。

「長輩都這樣嗎？」一名女網友昨（4日）在臉書「爆廢公社」發文，她表示明明還沒嫁，但是日前到男友家時，男友媽媽便要求她要整理男友的房間，「廁所打掃好，他的被子拿去洗，如果沒有做好，明天就跑出去的話，妳以後都不要來我家了。」

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▲ 不只房間，男友媽還要她掃廁所。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，自己也並非在男友家白吃白住，而是只有假日會去而已。貼文一出，目前已經有3千5百多名網友留言灌爆，紛紛勸她趕緊放生，畢竟還沒結婚就被這樣對待了，婚後的情況更是不堪設想，「千萬別嫁，一看就覺得很恐龍」、「妳值得更好的」、「你又不是去應徵台傭」、「一輩子很長，希望你保重」、「那就不要去他家啊」。

對此也有許多人好奇男友的態度為何，「重要的是男友的態度！而且這些事情不是應該是男友自己要打掃的嗎？也要奉勸大家觀察男友家的衛生環境」、「男友如果有幫你說話，以後就搬出去吧」。

然而也有人猜測，說不定其實男友媽媽對原PO本就沒有沒有好感，因此才會用這種不合理的手段逼人離開，「她想幫你們分手，結案。」

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