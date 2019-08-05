半年狂存「5X10X10金磚陣」超欣慰！網一算：領月薪了　萬人笑讚爆

▲半年成果輝煌阿。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

身處低薪且物價飛漲的時代，小資族自有一套生存法則，而不少「無痛存錢」的招數也廣為流傳。一名男網友半年來，存下500個50塊硬幣，亮眼成果堆疊、排開十分壯觀，掀起熱烈討論；而大家也不禁笑虧，「有錢人的快樂，往往就是那麼樸實無華。」

男網友在「爆廢公社」激動發文，「經過了半年的努力，我終於可以過上那種吃麥當勞薯條可樂加大、吃魯肉飯多加一顆滷蛋，眼睛也不會多眨一下的土豪生活了！」

請繼續往下閱讀...

只見地板上成堆的50元硬幣，排出長10（個）、寬5（個）、高10（個）的「閃亮亮金磚陣」，一共2萬5000元，而男網友也欣慰地說，「別讓貧窮限制你的想像力；半年前，我也想不到我可以這麼成功。」

▲也有不少人提醒，小心50元拿到假的。（圖／記者許凱彰攝）

po文一出，湧入大票網友熱議，有的詼諧嘲諷，有人羨慕大讚，「應該可以去士林夜市買水果或烤玉米了」、「雖然發財了，記得莫忘初衷」、「可以連續喝2瓶10元麥香奶茶」、「我也要開始存我的第一桶金」、「根本領月薪了」。

不少過來人秀出驚人成果，笑回「我也愛存，但只存金光閃閃的」、「真的挺有成就感」；同時也有熱心網友提醒，「我後來都不敢存50元銅板了，只要有就趕快拿去花掉。以前存過一次要拿去存，結果銀行和郵局人員都說他們懷疑有假的，不接受。」

說到「無痛存錢法」，網上就流傳不少招數，核心概念在於小額的累積，同時自由調整投入數字，無形中積沙成塔，讓存錢不會跟痛苦劃上等號，像是「52週階梯存錢法」、「零存整付存錢法」、「四存摺理財法」、「333存錢法」及原po的「50元硬幣存錢法」等。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」