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為白帶魚請命！學者發起緊急連署　要漁業署暫緩直送大陸

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▲▼ 連署為白帶魚請命。（圖／翻攝台灣環境資訊協會臉書專頁）

▲學者發起連署為白帶魚請命。（圖／翻攝台灣環境資訊協會臉書專頁）

記者許展溢／台北報導

漁業署日前預告開放冷藏白帶魚搬運船直送大陸，卻遭學者們質疑，該預告未設「捕撈上限」或「總量管理」，尤其大陸對白帶魚的需求量大，一旦開放直送，雖然短期可能會提高漁民收益，但長期下來恐將傷害海洋生態系，不利漁業永續，必須緊急在9日前發起連署，為白帶魚請命，要求漁業署暫緩實施。

這份連署由責任漁業指標創辦人徐承堉、海洋大學應用經濟研究所副教授詹滿色、主婦聯盟生活消費合作社監事黃淑德、宜蘭大學 生技與動物科學系助理教授陳永松、荒野保護協會、主婦聯盟生活消費合作社、台灣環境資訊協會等發起。

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內容提到，台灣捕撈冷藏出口大陸白帶魚，由2014年的4噸暴增到2018年的13720噸，已對台灣沿近海資源帶來巨大衝擊。2019年7月24日農委會預告《試辦漁船運搬沿近海白帶魚管理辦法》，將開放冷藏白帶魚搬運船直航大陸管理辦法，將大幅降低白帶魚運輸成本、時間，台灣白帶魚將更具有銷售優勢，可預期的將有更多台灣沿近海捕撈白帶魚銷往大陸。

學者們指出，近年對白帶魚需求量極大，一年捕撈量超過100萬噸仍不夠，持續大量進口，即使掏空台灣海域也不足以塞大陸的牙縫。漁業署預告的管理辦法，卻未設「捕撈上限」或「總量管理」，缺乏環境評估也未考量整體社會利益，若貿然實施，短期貌似提高漁民收益，但長期可能導致漁業資源枯竭，侵蝕全體漁民發展權益，更傷害全體國民共享的漁業資源。

連署訴求包括以下五點：

一、暫緩管理辦法，不應貿然實施：漁業署預告管理辦法未設白帶魚捕撈限制，將嚴重傷害沿近海漁業資源。

二、召開公聽會：漁業署應召開公開會議，邀集專家、業界與關心海洋議題之公民團體，討論白帶魚資源管理的合宜模式。

三、立即展開研究調查：建立台灣白帶魚的資源資訊，展開卸魚申報，調查整體捕撈量。

四、避免過漁，管制台產白帶魚外銷數量：在台灣白帶魚資源調查完成之前，對於外銷應採取謹慎態度，且需嚴格落實卸魚申報，以每月捕撈量進行滾動檢討，避免造成過度捕撈。

五、台產內銷優先原則：台灣海域之海洋資源為全體國民所共有，為保障國人消費優良本土漁產品之權益，需訂定內銷優先之原則。

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關鍵字：白帶魚,漁業署,台灣環境資訊協會,捕撈上限,總量管理,大陸,直送

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