台灣白帶魚擬擴大銷陸...遭批傷害海洋生態　漁業署回應了

▲漁業署遭質疑將大量直送白帶魚到大陸，長期恐傷害海洋生態系。（示意圖／新北市政府農業局提供）

記者許展溢／台北報導

漁業署近期預告「試辦漁船運搬沿近海白帶魚管理辦法草案」，引發外界質疑我國沿近海白帶魚將大量直送大陸，長期下來恐將傷害海洋生態系。漁業署今（5日）下午發聲明表示，內外銷及資源管理，漁業署樂見各界表達意見，目前正值預告期間，將持續蒐集各方建議，作為未來訂定相關管理措施的參考，永續利用白帶魚資源。

漁業署說明，白帶魚漁獲採內銷或外銷一般依市場需求而定，然而仍應思考如何「全面掌握漁獲數據」、「提升科學研究建立完整數據」與「提升漁獲價值增加漁民收益」，以適時擬定漁業管理規範。漁業署表示，預告管理辦法採取下列四點管理措施：

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一、由漁會整合漁船主，採共同運銷方式銷售白帶魚。

二、共同合作之捕撈漁船主須確實申報捕撈量，漁會須申報每外銷航次裝卸量及交易資料。

三、白帶魚運搬船僅能裝載白帶魚，並在指定之臺灣漁港及大陸港口停泊，自大陸地區返港，不得裝載任何物品，由海巡機關進行進出港檢查。

四、設定白帶魚運搬船數上限（目前暫定6艘），需裝妥VMS並每小時正常回報1次船位。

▲學者們發起緊急連署為白帶魚請命。（圖／翻攝台灣環境資訊協會臉書專頁）

漁業署副署長王正芳指出，前述管理辦法實施後，預期將有下列效益，包括目前規劃僅能以區漁會整合漁船主以共同運銷方式經營（一般民眾不得經營），可避免被從中剝削，也可由此調節供銷國內市場。運搬航程時間應可縮短，有利於漁獲保鮮，增加漁民收益。和規定漁船業者必需繳交卸魚聲明書，有助於掌握漁獲資料及從事科學研究，以利日後研擬白帶魚資源管理措施。

漁業署也提，辦法草案預告期間，漁業界普遍表示應可擴大開放，部分團體則建議暫緩實施，並提出「內銷優先」、「管控外銷」、「落實研究調查」及「召開公聽會」等訴求；漁業署同意「內銷優先」、「管控外銷」及「落實研究調查」等原則，為進一步聽取各界建言，將盡速邀集產官學界召開會議，共同研商如何兼顧漁民生計、資源保育及國內消費者權益。

漁業署強調，白帶魚在日本、韓國、台灣及大陸海域都可捕獲，東海為最重要漁場，尤以大陸產量最高，我國捕撈量相對偏低；因此各界關心如何落實資源保育問題，除了我方管控漁捕能力外，長遠仍需提出學數據與週邊各國共同協商。

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