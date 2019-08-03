每個月少15萬陸客有對策！　學者提「這4招」狠甩觀光寒流

▲陸客限縮勢必衝擊台灣觀光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者胡順惠／台北報導

中國大陸7月31日無預警停發個人遊G簽，1日開始限縮來台團體名額，及禁止組團社為持G簽的陸客代辦入台證，2日又傳出留學生簽證也將中止，台灣觀光勢必受到衝擊。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰提出4個方向，希望政府在緊要關頭必須捍衛觀光業者，讓台灣觀光走出一條屬於自己的新道路。

黃正聰表示，上半年每月來台的陸客人數約為25萬，其中自由行旅客及團體旅客分別有11.2萬及12.7萬、醫美交流及小三通約5萬，但在限縮措施下，若以團客以折半計算，每月陸客將驟減15萬，僅剩10萬，每月約減損60億的經濟產值，全年約720億，比起2016年第一次限縮每月尚有22.5萬，還要嚴峻。

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黃正聰建議4大方向，包含以更大的決心開拓入境市場、結盟友我人士協助台灣、開拓高潛力市場、擴大國民旅遊。入境市場部分，他首先提引進「團體免簽證」機制，台灣目前採行的「觀宏專案」係屬團體簡便簽證，越南、印尼、印度等國尚未給予全面免簽，今年越南市場原可超越60萬，卻變成40萬的保衛戰，全年估減少20萬旅客，急需再檢討予以放寬。

▲陸客限縮非台灣能控制，必須想出更積極對策。

個人便利簽證（或稱有條件免簽），原本適用對象為越南、印尼、印度等國。黃正聰表示，原規定為凡持有美、加、澳、紐、日、韓、英或歐洲申根公約等國家10年內之簽證者，得以線上申請取得14天的入境許可，建議加列新加坡、香港為此項辦法的先進國家。

黃正聰提出「限期落地簽證免費」，駐外使館有限，加上東協十國互相免簽證，因此居民認為要事先辦理簽證很麻煩，若能採行落地簽證免費，將大大增加國外旅客來台的意願。他舉例，年初泰國為因應陸客減少，即曾用這方法開放21國家落地簽免費，自1月14日至3月14日之間，增加160萬旅客，消費總額1009億。

另外，結盟友我人士協助台灣部分，黃正聰提出「獎勵外國留學生的親友來台」，若開放每名可以邀請 4 名親友優惠來台，最多可增加 40 萬旅客；「獎勵外配（含陸配）眷屬來台」，107年12月底在台外籍配偶共 54.3萬人，其中大陸配偶34.2萬人最多，可以邀請各國外配眷屬來台旅遊；與OTA合作，給予來台旅客住宿合法旅宿獎勵。

黃正聰也建議開發高潛力市場，包含營造穆斯林的旅遊環境、韓國一年有超過300萬人次到越南，來台灣則只有100多萬人，有極大的成長空間。他最後建議擴大國旅，包含增加對團體旅遊的補助、給予旅行業參與自由行的空間、整合高鐵台鐵、國旅補助有多重效益，補助額度無須侷限於36億。

黃正聰說，台灣經歷過去三年來的轉型，非陸客由2015年的625萬人次，今年預計成長到895萬（以1至6月7.34%推估），共增加270萬，四年間成長43.2%，台灣觀光將浴火重生進入新階段。