滷肉飯？爌肉飯？朱立倫在高雄打卡這張照片…掀網友大戰南北





▲朱立倫PO吃滷肉飯的照片，意外掀起「南北戰爭」。（圖／翻攝自朱立倫臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜在2018年九合一大選中，以「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」簡樸形象扭轉高雄。前新北市長朱立倫5日下午4時在高雄打卡，並且PO照片強調「我今天在高雄吃這碗滷肉飯，深刻地提醒自己，『莫忘初衷』。」不過底下網友們卻開始歪樓，質疑朱立倫吃的那碗不是滷肉飯，而是爌肉飯，意外引發南北大戰。

朱立倫5日用臉書在高雄打卡，並且發了一篇名為「一碗滷肉飯的啟示」文章，內容提及「『一瓶礦泉水，一碗滷肉飯』掀起去年九合一選舉高潮。貼近人民生活，樸實競選的表現，讓很多人對政治文化改變抱持很高的期待。這句話背後代表：少一點政治、心中有人民、多一點政策。」

朱立倫說，「經濟要有具體對策，兩岸必須捍衛中華民國主權，我們同時要面對世代問題，解決下一代年輕人的失落與期待。除了政策，還是政策。我今天在高雄吃這碗滷肉飯，深刻地提醒自己，『莫忘初衷』。」

針對朱立倫的言論，網友們表示，「呃......有一點你比不過韓，他會爬樹」、「莫忘初衷.....唉，希望某人聽得到」、「真的很期待朱立倫選總統 可是就是沒辨法...」。

不過也有人開始歪樓，「那應該是爌肉飯.....」、「可以換吃別的嗎 那個是控肉飯 不是滷肉飯」，還有網友直嗆「那是爌肉飯啦，滷肉跟爌肉分不清楚還敢發文啊，立倫，你還是四年後再來一次吧」。朱立倫也立刻該留言底下回覆一張照片，顯示一大塊的滷肉在北部是焢肉飯（爌肉飯），南部是滷肉飯；切小塊的滷肉丁在北部叫滷肉飯，南部是肉燥飯。而該名網友被朱立倫打臉後，便刪除了此留言。

看更多政治熱門新聞...

► 柯文哲重砲批：蔡英文旁邊的每一個都貪污

► 柯文哲「蔡英文身邊每個都貪污」 總統府回擊：若沒證據要道歉

► 柯文哲早上才轟貪污！蔡英文送生日花籃中午直達市長室