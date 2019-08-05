前瞻計畫還有這個！　這所小學的「車廂內共讀」超幸福

▲新竹縣新湖國小的「幸福愛閱館」脫穎而出入圍最美共讀站決審。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

教育部首度舉辦「2019年度最美共讀站」評選，新竹縣推出三所學校代表參加，與全國67所學校參加評選，其中新湖國小「幸福愛閱館」脫穎而出入圍決審。「幸福愛閱館」共讀站的「幸福」取自客語「新湖」的諧音，這個閱讀站從2018年3月獲得中央及縣府分別補助200萬及80萬後，在新湖團隊、專家學者不斷參訪學習、討論修正，最終以「幸福列車」為主題與湖口火車站結合，成為具有繪本童趣又接地氣的圖書館，暑假期間也持續開放不間斷，讓社區民眾帶著小孩一起享閱讀、愛閱讀。

「幸福愛閱館」不只是竹縣最美共讀站，還賦予在地特色，每個角落融合湖口火車站元素，打造幸福列車意象，地上彩繪鐵軌行經館內的八大區。第一區走廊車廂區，運用走廊空間，放置夢幻火車頭，學生們總是開心坐在車頭裡，閱讀書及玩樂，還有新書展示櫃設計成販賣機外型，相當可愛。第二區四季星空區，走廊上抬頭一看，彩繪四季天空星座，夜晚裡相當浪漫。第三區地板視聽區，學生們彷彿坐在大樹底下聽故事及閱讀。

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第四區為窩居車廂區，學生們就像真的窩在火車包廂裡閱讀書籍，相當可愛又認真，而透視彩繪牆延伸出包廂，彩繪了貓頭鷹、狗與鵝三種動物，分別象徵創新勤學、健康愛運動與感恩倫理。第五區教師研究區，專屬教師的幸福空間，吧檯及高腳椅搭配營造輕鬆交流氛圍。第六區櫃檯服務區，車廂造型置物櫃，牆面還有學校特有高頭蝙蝠，到了夜晚在校園中真的可以看到蝙蝠。第七區沙發閱讀區，變形蟲造型桌椅，可容納全班閱讀。第八區幸福共讀區，設置大小不同圓桌便於調整，也讓小朋友不只閱讀，也便於書寫，讓教學更加活用。

新湖國小原有圖書館位於四樓，常聽到低年級學生反應，等爬到圖書館都要上課了，根本沒有時間看書，於是學校開始思考能不能在一樓有一個圖書館，讓大家時時刻刻都可以看書。教務主任傅潔琳表示，因為這樣的契機而有了申請社區共讀站的念頭，通過申請後，經過不斷的討論和磨合，「幸福愛閱館」才能完成，也與原有圖書館共同構築閱讀基地，並將校園設立的圖書角，改造為「幸蝠角」，原本只有放置書籍，現在不只增添「漂書箱」，還有椅子及明亮的燈光，提供給早到或等候家長的孩童能有閱讀的地方。

新竹縣教育處表示，2017年至今，縣府持續推動前瞻計畫「教育部國民及學前教育署補助校園社區化改造計畫之學校社區共讀站」，已協助11所學校建立共讀站，包括新湖國小、竹仁國小、中山國小、成功國中等等，成效相當不錯，除了改善現有或新設圖書館，也提供教職員及學生優質學習空間外，開放給社區居民共享學校圖書資源。