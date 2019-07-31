反前瞻卻A走400萬補助　王浩宇指時力「打假球」：身體很誠實

▲時代力量立委高潞．以用。（圖／記者林銘翰攝）

記者何文君／綜合報導

時代力量立委高潞・以用助理被爆利用職務之便「狂拿經濟部400萬元補助」。綠黨桃園市議員王浩宇今(31)日再指出，該補助出自於「時代力量極力反對的前瞻計畫」，是「嘴巴上說不要，身體卻很誠實」，「如果這不是打假球，什麼才是？」

王浩宇在臉書指出，審查前瞻計畫時，黃國昌曾大罵「就一張紙，開什麼玩笑？這樣的東西審得下去嗎？前瞻預算浮濫，無法替這些計畫背書」，時力黨團也多次開記者會反對。

▲王浩宇、黃國昌。（合成圖／記者呂佳賢攝、翻攝自王浩宇臉書）

未料今日爆出高潞助理所申請的綠能補助預算，就是來自時代力量極力反對的前瞻計畫。王浩宇揶揄，「嘴巴上說不要，身體卻很誠實」，前瞻計畫過沒多久，高潞的助理就立即申請了400萬補助，還順利獲得經濟部最高金額的核定，「如果這不是打假球，請問什麼才是？」

對此，時代力量30日發聲明表示，經紀律委員會查證，申請補助案確有其事，已涉嫌違反《立法委員行為法》第19條及20條，將請時代力量立院黨團移送立法院紀律委員會調查，並限時高潞・以用在31日下午5時前到會說明，否則最重將依黨紀開除黨籍。

▲王浩宇指時代力量反前瞻卻拿補助，根本「打假球」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）