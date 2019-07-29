▲ 台日爺爺書香結緣6年不間斷，相約「以書會友」共度晚年。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

7月30日是國際友誼日，6年前，喜歡自助旅行的日本石井爺爺，獨自到新北市金山泡溫泉時，巧遇住在萬里的王爺爺，兩人一見如故，興趣相投，因此互留連絡方式，建立起跨國友誼。由於兩位爺爺平日最大的樂趣都是看書，便相約每年到萬里分館定期聚會，一起喝咖啡，看書報，一約就是6年，從沒間斷。

新北市立圖書館萬里分館有2位忠實讀者，高齡71的王曉江爺爺，與遠渡重洋，來自日本，74歲的石井爺爺是超級好朋友，2位爺爺每年都會相約萬里分館，一起喝杯咖啡，看書話家常，6年來從不間斷。因為同樣喜愛閱讀和旅遊，讓原本不認識的陌生人，發展出惺惺相惜的跨國情誼，兩個人更相約要「以書會友」共度晚年。

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石井爺爺表示，能夠在旅行途中認識好朋友，他覺得非常開心，萬里圖書館有日文書報，還可以看海喝咖啡，所以他很喜歡到臺灣long stay，有好友相伴，一起看書、喝咖啡、閒話家常，是最開心的事，圖書館的工作人員也都非常親切，很有人情味，就像在家的感覺。石井爺爺還說，要把自己珍藏的書捐給圖書館，和臺灣的朋友分享。

萬里分館主任蕭千惠表示，為了讓銀髮族可以擁有健康快樂的老年生活，萬里分館針對銀髮族的需求，舉辦多元化的樂齡學習活動，打造老人專屬的社交閱讀中心，希望讓圖書館成為銀髮族新的休閒場所。

2019年9-11月「銀髮閃閃—松齡樂玩藝」活動，特別位銀髮長者規劃了「彩繪銀髮生活」、「動手玩手工藝」讀書會；「樂活忘齡」影展；「樂齡心生活」、「逆齡時代—越活越年輕」主題書展、以及「學習e起來」銀髮電腦課，讓銀髮族可以透過輕鬆快樂的學習，結交新朋友，開拓新的生活領域，活到老，學到老。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2492-4490。