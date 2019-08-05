韓國瑜的經發局長問「高雄怎發大財」　算命師：到中部找彌勒佛　　

▲高雄市政府經發局長伏和中問算命師：「高雄怎樣發大財」 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市政府經發局長伏中和參加受邀參加舊崛江商圈算命一條街，《鹽埕藏仙人，崛江論姻緣》開幕活動，就在開幕活動結束後，伏中和也坐下來請算命師指點，他一開口就問「高雄發大財以及產業的方向」，而算命師最後給了伏中和一個建議，就是到中部找彌勒佛取取香灰，就能讓高雄發大財。

這場活動是在4日下午舉辦，當時伏中和在活動開始的時候，上台致詞一開始就說自己應該要來算命一下：「最近前兩天，報紙報我是不是應該要來算一下，到底哪裡出了問題，因為前兩天為了我們的摩天輪還有高雄商業公司的登記數減少，很多人關心高雄經濟發展，不過我想只要是大家為了經濟上發展，一起來努力，我都非常的虛心接受」。

就在開幕儀式過後，伏中和還真的坐到算命師的攤位前算命，一開始伏中和還不知道問什麼，但是算命師建議：「比如你要讓高雄發大財要往哪個方向做會更好」，一聽完伏中和就說：「好！就這樣」。算命師請伏中和在紙上寫下名字以及相關資料後說：「如果以這個名字來講，你今年的格局，在中部的地方就是在高雄中部的地方做發展，但若是以生命靈數來看，有土斯有財，在地域的部分把它區分得明顯就可以了，像今年你有很多事情，你有很多的發展，你要有些創意的部分，創意的部分去做執行，身邊應該要有這樣子的人幫你去做規劃的人，幫你找到會做規劃的人，你今年的運勢就會很好，高雄就會發大財」。

▲高雄市政府經發局長伏和中問算命師：「高雄怎樣發大財」 。（圖／地方中心攝）

不過就在伏中和包了紅包給算命老師以後，算命老師又加碼提醒要去拜中部彌勒佛：「其實要是可以的話就去中部」，伏中和聽到隨口就說「我老家在中部」，算命老師叮嚀：「去拜彌勒佛，去求一般我們在拜前面有個香爐，去香爐那邊去裝一點點香，拿回來高雄，從那邊取些財回來高雄，就能夠讓南部發大財」，伏中和聽完簡單回應：「了解」。