幫韓國瑜擦屁股！市長行程「1日3變」　立委黃昭順帶藍營議員鞠躬道歉

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜今（5日）原訂要出席高醫國際醫療多語人才培育記者會，周日晚間卻通知改派秘書長楊明州出席。結果今早9點，高醫先接獲通知「市長又要來」，頓時人仰馬翻，緊急列隊歡迎，10分鐘後卻又「再度喊卡」、又不來了！讓高醫校友立委黃昭順連忙帶著市議員黃柏霖一同鞠躬道歉！

▲黃昭順鞠躬向高醫道歉。（圖／地方中心翻攝）

韓國瑜成為國民黨總統參選人後，打出「平日拚市政、假日拚國政」策略，但高市府周日傍晚5點多卻突然取消今天的市政行程，宣布改由秘書長楊明州出席。到了今天早上9點，高醫先接獲通知稱「市長又要來」，趕緊出動大批人員列隊、準備歡迎韓國瑜，結果10分鐘過後，高醫又再度獲知「還是由楊明州出席」，讓高醫團隊和媒體記者都相當傻眼。

▲議員黃柏霖也跟著鞠躬道歉。（圖／地方中心翻攝）

楊明州上台致詞時表示「我知道我們高醫這麼大的陣仗，真的非常非常抱歉，真的要代表市長說一聲抱歉，真的真的到最後，還是因為（市長）身有要公，沒辦法親自來」，高醫校友、立委黃昭順上台致詞時也略顯尷尬，說「這個應該要道歉」，還拉著一旁的議員黃柏霖要他「行個禮」、一同鞠躬致歉。

高市府直到上午10點20分，才又突然宣布韓國瑜11點10分增加受訪行程，韓國瑜被問到取消高醫記者會一事，表示「市長、副市長和秘書長之間，互相輪流代理來出席，這都是非常正常的」。民進黨議員黃文益就砲轟「韓市長真的是假日兼差一條龍、平日上班一條蟲」，據悉韓國瑜晚間又要接待台中市議員，黃文益也喊話「是不是該用假日時間來？不要再傷高雄市民的心」。

▲楊明州代韓國瑜出席，致詞時也不斷道歉。（圖／地方中心翻攝）