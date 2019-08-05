顏清標南下高雄「挺韓」　韓國瑜：雙方討論台中和高雄建設議題

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜5日晚間和台中市議會國民黨團進行餐敘，國民黨台中紅黑派大老張清照、顏清標和立委顏寬恒等人也都到場出席，韓國瑜被問到要跟顏清標聊什麼？頻頻推說「沒有沒有，就是熱情歡迎他們來高雄考察」，倒是顏清標被問到是否表態挺韓？顏霸氣回答「當然挺市長啊，你沒看大家都來了」。

▲台中國民黨團送上粽子給韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜晚間6點多現身高雄漢來飯店，受訪時表示，台中國民黨團來高雄考察，自己身為地主，當然熱情歡迎、接待一下，但由於韓國瑜早上才取消一場市政行程，遭民進黨議員批評「取消市政、晚上卻能參加國政相關行程」，對此，韓國瑜僅回答謝謝，並表示各縣市的議員來，都會熱情歡迎、盡可能好好接待。媒體再追問他是否已經打卡下班，韓國瑜則沒回應。

▲顏清標表態挺韓。（圖／記者賴君欣攝）

顏清標一行人當場送上肉粽，預祝韓國瑜「包中」，另外也送上太陽餅，象徵韓是「太陽」，希望2020帶領黨籍立委候選人揮出全壘打。韓國瑜上午受訪時表示，這場餐敘是讓台中政壇上一些重要的人物來談高雄，雙方面對面「討論台中和高雄建設的議題、和其他相關議題」。顏清標現場被問到是否挺韓，霸氣回答「當然挺市長啊，你沒看大家都來了？」，媒體又問這次紅黑派在高雄集結，是要展現大團結嗎？顏清標則說「本來我們就很團結啦！」。

韓國瑜待了約1個半小時後離開，媒體關心他喝了多少酒？韓表示自己都沒喝。顏清標受訪時坦言自己支持韓國瑜，「因為他知道基層的心聲、是庶民總統」。