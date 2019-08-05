顏清標率26市議員南下拜訪韓國瑜　韓感謝：這場大選是大我問題

▲台中紅黑派議員南下為韓國瑜加油打氣。（圖／國民黨團提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨台中紅黑派大老張清照、顏清標5日帶領立委顏寬恒、26名市議員、2名前議員共31人，南下拜訪高雄市長韓國瑜，晚間一起餐敘，一行人送上肉粽，預祝「包中」，也送太陽餅，象徵韓是「太陽」，希望2020帶領黨籍立委候選人揮出全壘打，韓致詞感謝大家一路相挺，這場大選不是小我是大我的問題，拜託大家繼續幫忙。

▲韓國瑜感謝台中紅黑派議員前來加油打氣。（圖／國民黨團提供）

國民黨台中市議會黨團書記長張瀞分強調，中台灣是歷屆總統大選決戰關鍵，2020大選也一樣「決戰中台灣」，要勝選就從中台灣團結挺韓開始，黨團議員立場堅定，黨內初選之前就一路挺韓，現在大選有分裂的疑慮，更要強力挺韓。

▲台中紅黑派議員南下為韓國瑜加油打氣。（圖／國民黨團提供）

張瀞分說，韓國瑜平日專心市政，選舉活動時間非常有限，因此選情非常艱困，國民黨團主動來挺韓，也呼籲全國各地民眾一起來支持庶民總統，不要分裂，一定要團結，為自己和下一代以及台灣的未來努力。

▲台中紅黑派議員南下和韓國瑜舉行座談。（圖／國民黨團提供）

韓國瑜熱情歡迎台中市議會黨團來訪，一一跟在場成員握手問候，他致詞時強調，感謝大家一路相挺，這場大選不是小我是大我的問題，拜託大家繼續幫忙。

他指出，黨內有些重要人物有不同想法，未來的變化還不知道，但是大選該做的事仍然繼續進行；2020大選各黨候選人都有基本盤，輸贏不會太大，所以選情緊張，至於立委選舉也要加把勁，立法院如果不過半，總統再有能力，執政也會很吃力，所以黨的團結真的很重要，為了台灣、為了下一代，大家一定要更努力。

這次到高雄挺韓的成員，包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恆、前台中市議長張清堂、現任議長張清照、市議員張瀞分、陳政顯、楊正中、李中、李榮鴻、蘇柏興、林榮進、林碧秀、朱暖英、黃仁、劉士州、吳瓊華、冉齡軒、賴義鍠、陳本添、羅永珍、陳成添、賴朝國、黃馨慧、陳文政、林孟令、賴順仁、前議員蘇慶雲、楊永昌，以及三位無黨籍現任議員張滄沂、徐瑄灃、王朝坤。