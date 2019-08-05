快訊／「很不想選總統」柯文哲批發大財是口號：我全省走透透很低調

▲柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨6日中午舉行創黨大會，對於是否參選2020總統，台北市長柯文哲5日重申，自己很不想選總統，即使他全省走透透，還是很低調，且他都市政考察、學習之旅，並非為總統大選佈局。

柯文哲日前在臉書強調，台灣不可以只有發大財、芒果乾，要有其他選項，兩個黨的總統候選人出來以後，當然有時候有同溫層，但是對企業界跟知識份子，坦白講都非常焦慮，「如果他是做工的，他比較沒有在想這件事」，在兩大黨總統候選人確定後，要思考到底台灣怎麼辦，一個方法就是兩個人說服我們不要焦慮，沒有辦法說服，就要自謀生路。

柯文哲說，他個人是從頭到尾都不很想選總統，「我每天在講正直誠信，掛在嘴上，那種做不到一年就在跑...」。他強調，「我跑是市政考察居多」、是學習之旅，不是為總統大選選舉佈局，像是他昨天去桃園看養殖業，要了解漁產公司怎麼對接，讓產量不會受影響，「我就算全省走透透，都不是那種造勢，幾萬人喊凍蒜，還是很低調」，當然跟柯粉朋友見見面，大家開開心心就好。

▲台北市長柯文哲夫婦出席大稻埕煙火活動。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲認為，「發大財」是個口號，就好像「我們的孩子我們一起養」只是一句口號，真的要做到，公務員要加班多久才搞得出來，教育局大概過去幾個月，加班時數都捐給國家了，「我們國家真的需要是認真做事」。

至於芒果乾的部分，柯文哲舉例，大陸8月1日無預警停止自由行，聽說15號開始團客要再減半，這就是國際情勢，「你每天捅他、每天罵他，當然想說每天罵我為什麼要給你賺錢」，他對你下手後一定更不爽。

柯文哲還說，他參加上海雙城論壇，跟對方講說，WHO一定要讓台灣進去，什麼都擋讓台灣更生氣，對方也有聽進去，不過還是嘴硬，只是增加台灣憤怒，所以他認為，處理兩岸需要智慧，對罵沒好貨，你罵人家，人家也罵你。

柯文哲強調，如果團客再減一半，連北市府都在想要怎麼應付，為了這個還組專案會議，「真正的深綠蠻佩服，為了理念幹到底」，但他討厭那種利用這個謀個人政黨的福利，義和團就算了，「那種假義和團，我心裡面還是圈圈叉叉」。

其他人也看了這些...

► 獵物是「魚」？柯文哲談郭台銘：獅子老虎可以共存 哪有問題

►「郭柯王」合作8月中成形 蔡英文陣營評估：樂見衝擊韓國瑜

► 影／「郭柯王」結盟未說死 王金平：共識為台灣前途努力

更多熱門新聞...

► 找郭台銘金援？ 柯文哲：組黨還是會用便宜的方式選舉

► 郭台銘、柯文哲通話密謀2020合體？ 最新談話內容曝光

► 郭、柯熱線？ 柯文哲回答超曖昧：不需洩漏什麼