蔡英文接見巴拉圭最高法院院長：強化3工作保障台商投資

▲總統蔡英文5日接見巴拉圭最高法院院長希梅內茲（Eugenio Jimenez）夫婦。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文5日接見巴拉圭最高法院院長希梅內茲（Eugenio Jimenez）夫婦時表示，希梅內茲強化機關的透明度、預算合理化、打擊審案延宕等3大工作，這有助於台商在巴拉圭的投資受到司法保障。

蔡英文表示，上個月是台灣跟巴拉圭建交62週年，透過元首跟高層間的互訪、交流越來越活絡，經濟部長沈榮津也率團訪問巴拉圭，並出席第19屆台巴經濟合作會議，也針對農業發展、提升產業競爭力、培育通訊人才等議題，都有進一步共識。

蔡英文指出，她知道希梅內茲非常關心巴拉圭投資議題，並強調司法爭議的重要性，若缺少司法保障會影響投資跟工作機會。她認為，希梅內茲所帶領的最高法院致力於強化機關透明度、預算合理化、打擊審案延宕等3大工作，這在巴拉圭的司法體系上更公平、有效率。

蔡英文說，這有助於台商在巴拉圭的投資受到司法保障，她期待希梅內茲的來訪能對台灣司法體系有更深入認識，深化雙邊在司法上的合作交流。

▼總統蔡英文5日接見巴拉圭最高法院院長希梅內茲（Eugenio Jimenez）夫婦。（圖／總統府提供）

