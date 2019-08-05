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「郭柯王」合作8月中成形　蔡英文陣營評估：樂見衝擊韓國瑜

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▲▼蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平的「郭柯王」組合，就民進黨陣營評估，已逐漸成形，且可能在下週至8月中期間浮出檯面。根據總統蔡英文陣營與相關人士證實，此態勢綠營倒是持樂觀態度，認為這對國民黨總統參選人韓國瑜的衝擊反而較大。

在柯文哲在是否參與2020戰役上，就民進黨陣營的評估，其實早在黨內初選時就已經有嗅出端倪，因此在進行初選民調時，堅持將柯文哲一起納入；而在7月底時，他確定以組黨形式參與，黨內就已經大致底定，柯不會投入總統選戰，而是轉向跟在國民黨初選落敗的郭台銘合作，兩人在支持者結構上，有相當程度的影響力。

根據評估，接下來郭台銘只要投入總統選戰，在立委輔選上，柯文哲成立的「台灣民眾黨」將會著力於衝「政黨票」，爭取不分區席次，而不是在區域立委插旗。

至於柯文哲組黨的目的，民進黨方面評估，柯文哲除了可以跟郭台銘合作，取得相當程度的「金援」外，在2020大選結束後，只要拼100萬政黨票，每年就有5000萬元的政黨補助款，如此穩固黨的運作。

另外，至關重要的是2020選戰的影響，黨內人士評估，蔡英文陣營根本沒有打算要杯葛柯文哲組黨；不過，就目前的態勢來看，「郭柯王」合作已經形成，可能在下週或8月中左右就會浮出檯面。

就民進黨陣營的評估，「郭柯王」局面形成，是持樂觀態度，在王金平過去把持本土派的人馬，已經陸續轉向韓國瑜，未來郭王合作，地方陸戰將進入拉扯。

至於柯文哲個人的影響力，從台北市立委補選可以看出端倪，雖然本身具有高度的支持度，但他的支持無法轉嫁到立委補選參選人陳思宇身上，未來是不是真的能轉嫁到郭台銘身上，恐怕才是重點。

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關鍵字：2020總統,2020總統大選,民進黨,蔡英文,柯文哲,王金平,郭台銘

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