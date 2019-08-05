亞泥案／環團喊話經濟部放棄上訴　批政府和企業合作無間

▲環團針對亞泥案召開記者會呼籲經濟部「放棄上訴並不可恥」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台北高等行政法院7月11日撤銷亞洲水泥（亞泥）礦業權展限案，亞泥日前宣布將提上訴，但經濟部至今仍未表明是否上訴。環保團體今（5日）召開記者會質疑總統蔡英文3年前曾向原住民多年來受到不公平待遇道歉，政府現在卻跟企業合作無間。環團籲政府應重視「礦業改革」，並喊話經濟部放棄上訴。

人權公約監督施行聯盟執行長黃怡碧指出，2016年8月1日國際原住民日，蔡英文代表國家針對多年來原住民受到不公平待遇，說了10次道歉，也提這是和解的開始，但這其中有一句是真心誠意，政府就不該讓原住民轉型正義出了總統府就寸步難行。

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黃怡碧說，且本來總統府就要積極去召開相關會議進行協商，維護原住民各項權益，但此案已明顯破壞、剝削原住民土地和發展權跟生存權，政府不應一邊鞠躬道歉，一邊跟企業合作無間，讓亞泥可以影響開發利益，卻把環境破壞成本由部落承擔。

▲黃怡碧認為，政府不應該一邊道歉一邊跟企業合作無間。（圖／記者許展溢攝）

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，礦權展限被撤銷，亞泥還是能繼續開採非常不合理外，對族人更沒有保障。在「礦權展現」階段，更應依《原基法》第21條，以保障原住民對於該決策的程序權，希望經濟部接受判決結果，不要上訴，以展現政府對於落實《憲法》、《原基法》及國際公約對原住民族保障的決心。

▲田明正說，政府要協助族人充分了解亞泥持續挖礦對部落居住安全的影響。（圖／記者許展溢攝）

反亞泥，還我傳統領域自救會會長田明正認為，經濟部從面對原基法開始，逐步檢視亞泥案中種種程序上的瑕疵，在部落尚未進行法律賦予居民的諮商同意權利之前，不得再核准亞泥展現。自救會也希望政府部門可以協助族人充分了解亞泥持續挖礦對礦下部落居住安全的影響、要挖到何年何月、未來轉型與員工安置等議題。

▲環團強調「礦業改革更有意義」。（圖／記者許展溢攝）

環團強調「放棄上訴並不可恥」、「礦業改革更有意義」，呼籲經濟部與其耗費資源與精力和部落族人在法律戰上周旋，不如即刻進行業已拖延許久的礦業改革，展現政府重視礦業議題與原住民族權益的決心。