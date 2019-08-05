快訊／民進黨跟「台民黨」合作？　卓榮泰：那要問柯文哲本人

記者陶本和／台北報導

有關民進黨未來是否會跟台北市長柯文哲將成立的「台灣民眾黨」合作，民進黨主席卓榮泰5日受訪時表示，任何政黨只要符合合作的對象都可以合作，但大前提不能改變，要以台灣利益、整體國家發展為先。至於柯文哲是否符合，卓榮泰說，「那要問他本人。」

卓榮泰表示，近期他會跟不同黨派的負責人會面，過去已經見過好幾位，由於時代力量主席邱顯智方在處理內部事情，過了這個週末，各自應該處理得比較好，所以本週會在適當時間見面。

至於外界關注立委黃國昌的選區、新北第十二選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區），卓榮泰表示，如果黃國昌要競選連任，民進黨在這個選區提名人會是零，至於其他黨派參選的權力自由意願，有機會再來談。

卓榮泰表示，時代力量在部分民進黨已經提名立委的選區推出人選，接下來會好好談，互相有提名選區，希望能夠化解分散力量的可能性，這是努力的方向，沒有誰退的問題。

在總統競選總部部分，卓榮泰表示，競選總部需要全部的人投入，過去選戰經驗來看，總統會拜託過去在選舉中合作有經驗的人主持競總工作，而黨中央就是如何跟競總有高度的凝聚，在文宣、組織、行政對口都已經產生，未來會在這個基礎上把各自該做的處理好。

▼台北市長柯文哲將成立台灣民眾黨。（圖／記者陳以昇攝）



▲民進黨黨主席卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

