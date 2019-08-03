疑涉國安私菸案　總統府侍衛室一少將遭調職

▲國家安全局局長邱國正。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

針對國安特勤私菸案，總統蔡英文上月25日下令，要求新上任的國安局長邱國正一週內要交出調查報告，國安局2日下午2時召開「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會，據透露，這次違法私菸案涉案層級最高是少將，校級軍官也有38人。有軍方人士3日透露，總統府侍衛室一名少將疑似購買菸品，已將這名少將調離現職，目前仍由檢調偵辦中，不便透露案情細節。

國安局2日下午公布私菸案調查報告，因為涉案人員具有特勤維安任務，所以現場並沒有公布完整名單。不過根據檢調單位掌握的資料，這次涉案的層級部分，分別有少將1人、校尉級38人、士官兵37人。其中涉案的將官，疑是內、外衛室主任林國欽跟陳逸夫。

軍方人士透露，總統府侍衛室一名少將疑似購買菸品，已將這名少將調離現職，目前仍由檢調偵辦中，不便透露案情細節。

軍方人士指出，國安局日前針對全體人員發出自我檢查表，經過約談後證實，總統府侍衛室一名少將疑似有參與此次的團購行為，也坦承自己有抽菸習慣，目前已經此名少將調離現職，由於檢調仍偵辦中，更多案件細節不便透露。

根據國安局調查報告內容指出，涉案各機關人數部分，含在押的吳宗憲、張恆嘉兩人外，目前查獲共有76人涉案，其中，國安局共25人涉案，包含局本部4人、特勤中心19人（含平安警衛室1人）、訓練中心2人。

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