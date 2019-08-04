魔術師女團「Magic Beauties」演出　大小朋友歡笑聲不斷

▲美女魔術女團「Magic Beauties」在台中演出。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中藝術亮點單位Dali Art藝術廣場3日，邀來台灣唯一獲國際冠軍的美女魔術師陳冫茜率領台灣魔術女團「Magic Beauties」，帶來精采絢麗魔術秀，吸引許多親子觀賞，現場歡笑聲不斷。Dali Art藝術廣場表示，希望藉由親民、有趣的奇幻旅程，帶給孩子們歡樂。

經濟部台中軟體園區Dali Art藝術廣場暑假期間，舉辦豐富藝文活動，極受好評。除邀請國際知名藝術家KAWS揭幕BFF雕塑新作，也提供場地硬體，供國際獲獎的台灣年輕魔術師們，打造親子魔術專場秀。

▲▼美女魔術師陳冫茜率領的台灣魔術女團「Magic Beauties」，進行演出。（圖／記者李忠憲翻攝）

其中，包括知名魔術師劉謙世界巡演團隊成員游仁宏日前舉辦演出，以及4日由台灣唯一獲得國際冠軍的女魔術師陳冫茜率領的台灣魔術女團「Magic Beauties」，攜手打造扣人心弦的絢麗魔術秀，吸引許多親子家庭觀賞。

帶領Magic Beauties的魔術師 陳冫茜是名高材生，擁有國立清華大學人文社會及資訊工程學士雙學位畢業。除了是台灣唯一獲得國際冠軍的女魔術師外，她也是「魔法小學堂」節目主持人，以及「中國達人秀」十強選手。

製作本次演出的魔術師游仁宏表示，很多魔術師都想要有專場演出機會，他因為去年在這推出過系列魔術秀獲好評，所以今年帶入新的魔術師，邀女魔術師陳冫茜帶領的女魔術團「Magic Beauties」，回饋更多觀眾。

Dali Art藝術廣場表示，魔術在藝文活動中是小朋友和家長首選，園區也曾推出魔術課程，大受好評。藉由這次親民、有趣又有大型幻術的奇幻旅程，給孩子們的暑假帶來奇妙的歡樂時光。

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