警匪惡夜駁火槍戰！擊斃孤狼槍手陳宏宗　4勇警獲警政署「破格陞職」

▲刑事局中打勇警槍戰擊斃孤狼槍手陳宗宏，包含中打、維安特勤4名勇警獲頒破格特殊功績。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局中部打擊犯罪中心專案小組7月初順利當街攔車、開槍格斃孤狼槍手陳宏宗，案發後包含內政部長徐國勇、刑事局長黃明昭等人均赴台中頒獎表揚第一線攻堅幹員。這次圍捕孤狼槍手陳宏宗包含維安特勤隊員許姓、鄭姓隊員、還有中打中心第二隊的偵查正陳昭谷、高文楷4人上月底經警政署「特殊功績陞遷審查委員會」審議後，4人均核定破格升官，警政署也於今天中午證實此消息。

7月10日凌晨、刑事局中打第二隊和保一總隊維安特勤隊、雲林縣警局共組專案小組在當天清晨4點多在嘉義山區圍捕曾開槍攻擊警察的槍手陳宏宗，雙方開槍駁火交戰、陳頭部腿部各中一槍當場身亡，負責攻堅的維安特勤隊許姓警員頭部也驚險遭歹徒子彈擦傷送醫。

當天專案小組幹員精準用槍，警匪當街駁火，幹員冒著生命危險順利擊斃陳宏宗完成緝凶任務。內政部長還特地親赴刑事局中打駐地頒發60萬元紅包，表揚參與本案的34名有功人員，當時徐國勇指示警政署要從優、從寬敘獎、該破格的一定要破格，名額並沒有限定。

刑事局事後江中打第二隊的偵查正陳昭谷、高文楷、保一總隊維安特勤隊許姓、鄭姓隊員等4人，報為全案居首功人員，報警政署核定破格升遷。警政署今天也證實核定破格的公文在上周正式核發，確定4人都獲得破格拔擢，中打二隊偵查正陳昭谷、高文楷從警正三階升為警正二階，保一總隊維安特勤隊鄭姓、許姓隊員，由一線三星升為一線四星、警政署希望借此肯定警員打擊犯罪，大膽用槍冒險犯難的英勇表現。

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