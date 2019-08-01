警政署長陳家欽下嘉義　期勉員警查察賄選防制暴力工作

▲▼ 警政署長陳家欽至嘉義縣期勉員警查察賄選防制暴力工作。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



內政部長警政署陳家欽署長31日由刑事警察局長黃明昭陪同，特地到嘉義縣警察局召集刑警大隊及各分局長偵查隊長等幹部座談，除聽取警察局長廖宗山針對年底大選工作選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作簡報外，並慰勉嘉義縣警察局員警對於轄內各項治安工作所付出的辛勞。

嘉義縣警察局歷次辦理選舉查察賄選成效卓著，陳家欽今天特別感謝各級員警在查賄制暴過程中付出的辛勞及對社會治安所做出的貢獻，並針對年底大選工作之選前淨化治安、查賄制暴工作，期勉嘉義縣警察局所有同仁能做好萬全準備，讓這次選舉治安工作平順完成。

▲▼ 警政署長陳家欽至嘉義縣，期勉員警查察賄選防制暴力工作並親切與同仁合照。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

陳家欽特別指示，本次選舉為全國性大選，相關維安工作務必嚴密規劃，要求各警察分局長確實掌握轄區治安狀況，必要時可採交叉、跨區合作方式執行各類查緝作為工作，會中並就執行本次大選查賄制暴工作要領，提出檢討過去、迎向未來及預為整備，讓民眾充分感受到政府查察賄選的決心，讓候選人及樁腳不敢賄選，並呼籲民眾勇於檢舉賄選，維護乾淨選風，另針對選舉賭盤及地下匯兌加強查緝，避免危害國家安全，擾亂金融秩序。

陳家欽亦指示嘉義縣警察局現階段相關執行重點，如爭議(假)訊息處置與澄清，應積極查證，於認定屬散布假消息後，立即據以進行偵處並發布澄清，另要求員警執行各項勤務工作時應恪守行政中立、依法行政原則，針對任何違法行為應積極深入追查、依法究辦，對意圖犯罪者產生遏阻作用，內政部警政署一定做為警察局最強而有力的後盾並全力支持。