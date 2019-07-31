警政署下令全台肅槍　全國警嚴打緝獲非法槍78枝

記者張君豪／台北報導

警政署為遏制重大暴力犯罪，淨化選前治安環境，全國警方從2019年3月起至同年6月止，率續發動3波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，共計查獲非法槍枝277枝、改造槍械場所21處，警方希望藉此打擊歹徒氣焰，維護民眾平安正常的生活環境。

▲警政署通令全國警方肅槍，警方發現有歹徒利用操作道具槍改裝成可擊發有殺傷力的槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署通令全國警方肅槍，警方發現有歹徒利用操作道具槍改裝成可擊發有殺傷力的槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署通令各警察機關自19年7月24日至30日止，執行今年第4次「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，警方規劃「查緝各式非法槍械」、「掃蕩改造槍械場所」、「降低槍擊刑案發生」三大主軸，以系統化策略嚴防境外槍枝走私入境，同時針對治安熱點、易發生槍擊案件、治安顧慮場所等，強化臨檢取締、路檢等攻勢勤務作為，並聚焦打擊高風險擁槍分子，希望能從源頭斬斷不法渠道。

▲警政署通令全國警方肅槍，警方發現有歹徒利用操作道具槍改裝成可擊發有殺傷力的槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署全國緝槍專案實行迄今：共查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例58件66人，計掃蕩改造槍械場所5處，緝獲非法槍枝78枝，其中制式槍枝8枝、改造槍枝49枝、空氣槍21枝，全國警政機關查獲重大改造槍械場所案件摘列如下：

▲刑事局聯合新北警方逮捕方改裝改造槍枝的犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵查第一大隊、台中市警局、保安警第三總隊等單位共同偵破江姓犯嫌等人涉改造槍械場所案，查獲改造空氣槍1枝、改造空氣槍枝半成品6枝、砂輪機、電動鑽孔機、氧氣鋼瓶等改造工具一批。

另外刑事局偵查第一大隊、新北市警局、台南市警局等單位共同偵破張姓男子持有改造手槍枝2枝；歐姓犯嫌等人涉嫌改造槍械場所案，查獲改造空氣槍15枝、鑽孔機、高壓機等改造工具一批。

刑事局中部打擊犯罪中心偵破張姓男子涉嫌改造槍械場所案，查獲霰彈槍1枝、改造手槍1枝、電動鑽孔機、固定座等改造工具一批。警方強調大選前淨化選前治安、遏止重大暴力犯罪，警方會持續加強打擊非法黑槍的值勤強度。

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