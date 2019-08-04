德州槍案慘況如大屠殺　賣場外死傷者「橫躺哀嚎求救」影片震撼曝光！

▲德州爾帕索（El Paso Texas）沃爾瑪賣場發生槍案。（圖／翻攝自推特／IG下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國德州艾爾帕索（El Paso Texas）的沃爾瑪賣場，當地時間3日上午傳出重大槍擊案，21歲主要槍手克魯休斯（Patrick Crusius）在警方到場後，自主放下武器被逮捕，但卻已造成目前20死26傷的悲劇。事後不少在槍殺當下的影片流出，看到在沃爾瑪賣場外，不少傷者、死者橫躺，場面令人相當心痛。

根據《CNN》報導，時逢準備開學的時間，不少家長帶著孩子到沃爾瑪賣場添購開學用品，槍手克魯休斯看中時間點，持AK-47長步槍進場濫殺，當下幸運逃出的倖存者，用手機紀錄下殺戮的瞬間，在賣場外面不少傷者、或是生死未知的人躺在地上等待救援，在停車場的地方甚至有人大喊「有沒有人可以幫忙，我們需要CPR」、「快點報警啊！」

▲沃爾瑪外立刻被警方包圍。

警方接獲報案立刻到場，順利逮捕槍手及另外同夥，多輛救護車也到場救援，協助傷者包紮急救、並且給予家屬幫忙。影片畫面中可以看到不少傷者就躺在地上等待救援，甚至被抬上擔架後幾乎無法動彈，現場目擊者表示，「這完全就是人間煉獄」。

目前德州當地已經出現「急救傷者捐血」活動，因為大量傷者需要輸血。美國總統川普則在推特上強烈斥責此項恐怖行為。而據悉，主要槍手克魯休斯在犯案前，曾在私人推特上發表「西班牙裔入侵」等字眼，警方不排出是因為種族仇恨而犯下重案。