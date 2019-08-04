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iPhone銷售崩跌…民眾不愛買3萬元新手機！分析曝光：價格貴而且沒新功能

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▲蘋果iPhone XS、iPhone XS Max。（圖／路透社）

▲蘋果公司推出的iPhone XS、iPhone XS Max銷售不如預期。（圖／路透社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

蘋果公司（Apple）和三星（Samsung）上星期陸續釋出最新財報，據資料指出，蘋果iPhone營收低於華爾街估計，更是7年來首度佔比跌落50%以下；而三星的Galaxy S10系列雖獲得好評，但銷售疲乏，無法獲得更多收入。兩者財報都直指一件事實：「無論功能再好，大多數民眾都不願意花1000美元（約新台幣3萬1465元）購買新手機。」

根據美國「CNBC」分析蘋果公司的2019年會計年度Q3財報，內容指，蘋果iPhone營收為259.9億美元，低於華爾街估計的263.1億美元，較去年同期下滑12%；而三星公布的Q2財報收益，Galaxy S10獲好評卻表現不佳，無法為公司帶來更高收入。蘋果和三星分別是iOS、Android手機龍頭卻銷量下滑，可見兩者都面臨了極大的挑戰。

▲蘋果iPhone XR。（圖／路透社）

▲iPhone XR成為了2018年最暢銷的iPhone。（圖／路透社）

「人們不像以前那樣購買昂貴的手機。」伯恩斯坦（Bernstein）分析師沙肯納吉（Toni Sacconaghi）認為，用戶的手機「更換週期」已變得越來越長，例如iPhone使用者平均4年才會換一款新手機，如今旗艦手機越來越耐用，消費者沒有一定要每年都購買新發表的手機；就連蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）也表示，舊款iPhone的平均使用時間比過去還來得長。

此外，現在的新旗艦手機也沒有讓用戶有一種「非買不可」的感覺。即使是每年都想換新手機的果粉或三星粉，最關心新手機的特色是相機品質和電池續航力，但相機方面已經難以成為一個賣點，因為這幾年推出的旗艦手機已經擁有很好的相機技術，舊款手機與新手機的相機相比，技術改變差距越來越小。人們不再買昂貴的手機，或許跟手機科技升級速度較慢的原因有關。

蘋果公司去年9月推出了售價為749美元（台灣價為2萬6900元）的iPhone XR，主打高品質相機單鏡頭與電池續航力出色。比起更昂貴的iPhone XS與iPhone XS Max，iPhone XR卻成為了2018年最暢銷的iPhone；與此同時，蘋果還以299美元（約新台幣9400元，不過台灣官網價為1萬5900元起）的價格折價出售iPhone 7，可見民眾根本不想花太多錢在手機上。

▲三星Galaxy S10。（圖／路透社）

▲三星Galaxy S10。（圖／路透社）

三星的財報資料也透露，民眾不想購買昂貴的Galaxy S10系列手機，而是購買更多元的A系列手機。另外，Google最近推出399美元起（台灣價為1萬4500元起）的Pixel 3a和Pixel 3a XL後，也在財報上有著亮眼的成績，人們反而對799美元起（台灣價為2萬1200元起）的Pixel 3系列無感。

報導指出，蘋果、三星及其他手機廠商或許都進入了新的困境，就是人們不再每年都購買新的手機、升級至最新型號，主要原因是現在民眾拿在手上的手機「已經夠用了」，也足夠處理生活和工作上的需求。這樣的跡象不會停止，除非有公司發明了最新的摺疊智慧手機，或是添加了「真正必要」的功能，否則手機的財報銷售依然會乏善可陳。

▲蘋果iPhone XS、iPhone XS Max。（圖／路透社）

▲蘋果公司若希望手機在財報上獲得亮眼成績，或許就要研究出最新的必備功能，吸引更多的果粉購買。（圖／路透社）

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