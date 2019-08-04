他切豬肉拇指割「1cm傷口」暈死…十幾天醒來後耳聾了！　醫生：算走運了

▲男子切肉不小心切到手險喪命。（圖／翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省一位34歲的陳姓男子日前突然昏迷了十幾天，醒來之後就發現自己聽不到聲音了，聽力只有正常人的十分之一不到。醫生說，「這樣已經算走運了，他差點連命都沒了！」原來，他當時切豬肉不小心割到手，沒在意只是用水清洗了下，結果感染病菌差點死亡。

陳男上個月17號突然開始發高燒，以為只是感冒，想著吃點感冒藥就沒事了。但是在家休息了2天後，他病情反而越來越重，還出現了抽搐、昏迷等症狀，立即前往醫院治療。醫生診斷發現他不像普通感冒，反而像是中了豬鏈球菌病毒引起的腦膜炎。

廣東三九腦科醫院神經內二科的廖碩希醫師說，豬鏈球菌是人畜共患病，豬也可以得，人也可以得，「患者本身是廚師，和平時接觸的豬肉有關係，他的手指有個刀傷，應該是接觸豬肉的時候刀傷還沒有好，細菌進入血液導致了豬鏈球菌的感染。」

▲男子受傷傷口不到1公分。（圖／翻攝自《看看新聞》）

果然，陳男的左手拇指上有一個差不多癒合的、不足1公分的小傷口。這個傷口是他在廚房切豬肉時不小心割傷的，當時只是用水沖洗了一下就繼續切，沒想到最後釀成大禍。

醫生提醒，菜刀和砧板可以講是「隱形殺手」，上面的細菌數多到數不過來，經常會出現像豬鏈球菌、食肉菌、破傷風這些「超級殺手」，「因此切菜時要是有破損的傷口要及時包紮，分類使用菜刀和水果刀，還要定期清洗菜刀和砧板。」

▼男子切肉不小心切到手昏迷了十幾天。（圖／翻攝自《看看新聞》）