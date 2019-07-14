非洲豬瘟疫情「已讀不回」　陸農業部主任：非常透明，網站上都有

▲自從去年8月爆發非洲豬瘟以來，直到本月3日，大陸共發生非洲豬瘟疫情143起 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

陸委會曾痛批陸方未向台灣通報非洲豬瘟疫情，持續「已讀不回」。對此，大陸農業農村部辦公廳主任廣德福今（14）日表示，過去國民黨執政時，管道都是暢通的，大陸都會主動說，「後來是你們那邊把管道給關掉的」，大陸非常透明，疫情網站上都有。

據《中央社》報導，第二屆海峽兩岸鄉村振興論壇14日在浙江寧波寧海縣登場，廣德福在開幕式致詞時表示，中共19大提出實施鄉村振興戰略，使農業農村同步現代化。

活動結束後，面對「大陸對農委會發函『已讀不回』」的提問，廣德福回應說，獲取訊息的管道都是有的，大陸第一時間都有向國際衛生組織通報疫情。

▲大陸農業農村部5月表示，由哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗取得了階段性成果。（示意圖／翻攝自Flickr／Don Wright）

至於大陸為何未循兩岸協議的通報機制，向台灣說明非洲豬瘟疫情，廣德福表示，過去國民黨執政時，管道都是暢通的，大陸都會主動說，「後來是你們那邊把管道給關掉的」，關於大陸的非洲豬瘟疫情，農業農村部的網站上都有，都可以找的，大陸非常透明，「我們什麼疫情都是即時發布。」

此外，他還介紹非洲豬瘟目前的態勢，大陸控制得非常好、個位數，得到社會高度認可；非洲豬瘟去年8月在大陸發生到現在才140多起。

大陸農業農村部副部長于康震4日表示，截至7月3日，全境累計發生非洲豬瘟疫情143起，撲殺豬隻116萬餘頭，其中，今年以來共發生44起，除4月份外，其他5個月新發生疫情數均保持在個位數。另外，農業農村部網站顯示，自7月以來，共發生3起非洲豬瘟案例，其中2起位於廣西，最新一起於7月11日發生在湖北省黃岡市團風縣，該養殖場存欄生豬102頭，發病5頭，死亡5頭。

▼ 非洲豬瘟疫情通報。（圖／大陸農業農村部官網）