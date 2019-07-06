廣西玉林爆非洲豬瘟　147隻生豬9隻發病死亡

▲今年以來，大陸共發生非洲豬瘟疫情44起，除4月份外，其他5個月新發生疫情均為個位數。（圖／翻攝自Flickr／Don Wright）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情仍在持續，大陸農業農村部昨（5）日通報，廣西壯族自治區玉林市陸川縣大橋鎮大塘村一個養殖場確診疫情。截至目前，該養殖場存欄147隻生豬、發病9隻，死亡9隻。

通報內容稱，當地已按照要求啟動應急回應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死豬和撲殺豬進行無害化處理，同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區；目前，上述措施均已落實。

▲大陸是世界第一養豬大國，但獸醫工作基礎、防疫能力等與防控要求還不適應。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

綜合陸媒報導，大陸農業農村部有關負責人4日表示，當前大陸非洲豬瘟疫情明顯減緩，正常的生豬生產和運銷秩序正在逐步恢復，大陸非洲豬瘟防控取得了階段性成效；自從去年8月爆發非洲豬瘟以來，直到本月3日，大陸共發生非洲豬瘟疫情143起，撲殺生豬116萬餘頭。

目前，全大陸25個省區的疫區已經全部解除封鎖。據農業農村部有關負責人介紹，非洲豬瘟防控是全球性難題，已發生疫情的68個國家和地區中，只有13個國家曾經根除，耗時長達數年，甚至數十年。