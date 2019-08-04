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陸8省傳再砍團客「配額少8成」！台恐損失354億收入　觀光局回應了

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▲▼北京首都機場 ,陸客。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸47城市停發來台自由行通行證後，又有消息傳出，有8省將限縮團客配額。（圖／記者曾俊豪攝）

記者柯振中／綜合報導

大陸47個城市1日停發來台的自由行通行證後，又傳出廣東、江西、上海、四川等8個省將限縮團客配額，最多砍到8成。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光表示，到今年年底，台灣可能損失354億元的觀光收入。對此，我交通部觀光局說明，近日不斷收到類似訊息，但可信度有待查證。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁說明，以廣東省為例，原先1個月約有超過25000名團客來台，但當地組團社近日傳出消息，指下個月開始，團客配額可能少了8成，剩下約5000人。

蕭博仁表示，雖然現在有消息傳回，但詳細消息還是要等到上班日才能證實；尤其各省份限縮時間不同，尚未出現實質影響，預計9月後影響會漸漸出現。

▲中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁。（圖／記者于佳云攝）

▲中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁說，詳細消息要等上班日才能證實。（圖／記者于佳云攝）

不過，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光證實，陸方的確在縮減團客配額，數量交由各省進行調整。他說，依陸客每人每日在台平均消費221美元（約新台幣6900元）、平均在台停留7.4天來算，到今年年底，台灣可能會損失新台幣354億元的觀光收入。

根據《聯合新聞網》報導，靜宜大學觀光系副教授黃正聰認為，過去大陸各地的組團社就有配額，一旦團客超額，通常會改以「自由行簽證」的方式來台，但這次的情況不同，陸方已下令禁止透過這個管道來辦理。

▲▼台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光。（圖／記者李毓康攝）

▲姚大光說，到今年年底，台灣可能損失354億元的觀光收入。（圖／記者李毓康攝）

黃正聰說明，以江西省來看，7家組團社每個月的配額只剩560名，相當於每家僅有80個限額；上海、四川等地也會限縮，但具體數量還沒公佈。

有旅行社業者透露，陸客來台前，需要先辦理G簽（個人旅遊簽注）才能申辦入台證，但這波禁令中，陸方直接取消旅行社辦理入台證的權限，讓陸客來台觀光更加困難。

對此，觀光局回應，現在一直有類似消息釋出，但可信度、詳細情況還有待查證。

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關鍵字：自由行,陸客,觀光局,交通部,團客限縮

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