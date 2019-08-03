搶世界旅客補陸客缺口！　林佳龍：考慮印尼、菲律賓來台免簽

▲ 觀光客喜歡來台逛夜市。（資料照／記者湯興漢攝）

記者胡順惠／台北報導

陸官方1日宣布禁止陸客來台自由行，現在各省連團客都有配額限制，甚至傳出12月遊客可能到0等消息，勢必衝擊台灣觀光業。交通部長林佳龍對此表示，每到選舉前，中國大陸都會限制觀光客，因此擴大國旅推出秋冬遊，還要吸引國際旅客，以東南亞國家來說，像是給予泰國、越南等國家免簽，印尼、菲律賓也在考慮。

林佳龍接受民視新聞節目專訪時說，中國大陸操縱觀光客已經不是第一年，這是預測得到，因此交通部也有應變計畫，擴大國內旅遊提出秋冬遊，用36億元來救急，但其實擴大國際觀光客來台灣，這幾年大有進展。他說，陸客來台缺口要用國際旅客補回來。

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▲交通部長林佳龍要將此次陸客限縮的危機化為轉機。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍指出，過去4年國際觀光客都突破千萬人，但反而陸客比例減少，其實這樣比較健康，當初馬總統時代，2014年陸客480多萬人，占4成入境觀光客，到去年陸客已經降到269萬元，但國際觀光客增加，從美、日、港、澳、東協國家補回來，這樣的調整是好的。

針對觀光、旅行業受損部分。林佳龍說，交通部除了擴大國內旅遊，也要吸引國際觀光客，以東南亞國家來說，像是給予泰國、越南等國家免簽，觀光客就增加非常多，現在也再考慮印尼、菲律賓，透過行政手段，鬆綁觀光客入境規定。

林佳龍表示，現在觀光客分四大塊，各占四分之一，要把危機變成轉機，已經提早研判，總統蔡英文早在3至4個月前，針對此事已有關心，行政院長蘇貞昌也有指示，因此交通部透過觀光局才立刻有方案。他說，這就是為什麼7月31日宣布時、8月1日生效限制自由行遊客時，觀光局可以馬上推出擴大國旅的秋冬遊。