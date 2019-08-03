陸禁自由行！觀光客不降反升　網友讚：沒有陸客還有世界旅客

▲ 西門町為台灣熱門觀光客景點。（示意圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

近日大陸官方宣布禁止陸客來台自由行，遭質疑影響台灣觀光業。對此，臉書「美國政治觀察」轉載外媒新聞發現，台灣從2015年到2018年，大陸旅客減少35.6％，而總觀光客人數上升6％，不少網友對於這份數據相當樂觀，留言表示「沒有陸客還有世界旅客」。

根據《彭博》報導，台灣自2015年到2018年統計世界各地來台觀光客數，發現日本旅客增加21％、韓國旅客增加54.8%、美國旅客增加24.5％，東南亞旅客也大幅成長，而大陸客則是減少35.6％。

部分網友對於大陸禁令不悲觀，看到各國來台旅客數字大幅成長對於國內觀光業更有自信；有網友留言，「事實證明選擇蔡英文是對的，只有自己辛苦招來的生意才是真的，政府如果自己不努力只想依賴陸客，台灣難道不用付出代價嗎？」、「少了大陸旅客、贏得世界旅者」。

▲ 觀光客喜歡來台逛夜市。（資料照／記者湯興漢攝）



另外有網友分析，其實近年來台灣的越南人跟馬來西亞人很多，也有來留學的，他們都很友善，也很願意花時間瞭解台灣，學習台灣的人文薈萃，工作的也不少，「我挺喜歡他們的年輕人，非常有禮貌也很友善，也比很多台灣人更愛台灣，常常在斗六火車站遇到這樣的觀光客或留學生，素質非常高。」

▲網友對於大陸限制令不悲觀，歡迎世界旅客來台觀光。（圖／翻攝美國政治觀察臉書）



中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會7月31日突發出聲明，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。 」由於事發突然，讓許多大陸旅行社急跳腳，台灣旅遊業者也擔心受到波及。

▲大陸文旅部宣布，暫停47個城市大陸居民赴台個人游試點。（圖／翻攝自文旅部官網）



對此，交通部長林佳龍立即提出因應措施，第四季將投入36億元救國旅，包括共有團體旅遊、自由行旅客、觀光遊樂業入園優惠、公協會觀光活動優惠等四方案，補助時間不分平假日，補助金額提高到1000元，12歲以下兒童也受惠。

蔡英文2日受訪表示，中國大陸所做的決策，讓年輕人沒辦法透過自由行來台灣，已經是戰略上非常大的錯誤，「加上今天公布對娛樂性節目的限制，讓我們感覺到，中國大陸方面一連串錯誤決策，讓人感到不解與憂心，至於要不要等到歷史證明錯誤，現在就已經很清楚看到，這一連串的決策是戰略性的錯誤」。

▲蔡英文。（圖／記者葉南州攝）