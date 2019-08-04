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住宅保全阻擋人車…最高罰6000！　社區群組崩潰「一天薪水都不夠扣」

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▲▼保全擋人車…幫住戶開路最高罰6000！社區群組崩潰「一天薪水都不夠扣」。（圖／東森新聞）

▲住宅保全擋人車最高可罰6000元！新法10月上路。（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

交通部近日預告10月1日修正法規，騎乘電動自行車未戴安全帽或未依規使用方向燈、變換車道等都將開罰，另外除了交通警察及學校交通服務隊外，住宅、商場保全不得隨意攔人車，否則可依法開罰最高6000元。消息引發熱論，有保全在工作群組大嘆「那就不要指揮交通，一天薪水都不夠他扣！」

新法10月上路，交通部預告中也修正，除了交通勤務警察、依法令執行指揮交通、交通稽查任務及各級學校交通服務隊現場導護人員外等，一般民眾不得在道路上攔阻人、車通行，依法可開罰1200元至2400元，若是在行人穿越道上隨意攔車，則處3000元到6000元罰鍰，如果致人受傷或死亡者，則加倍處罰。

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▲▼保全擋人車…幫住戶開路最高罰6000！社區群組崩潰「一天薪水都不夠扣」。（圖／讀者提供）

▲有保全在社區群組崩潰，「一天薪水都不夠扣」。（圖／讀者提供）

也就是說，像是住宅、商場大樓、百貨公司等保全人員不得在道路上隨意攔阻人車，依據不同情況，最高可開罰6000元罰鍰。對此，交通部受訪時解釋，主要是因為許多公寓大廈保全人員在路上指揮交通，導致車輛回堵，其中裁罰構成條件必須是「攔阻車流」，造成交通堵塞等狀況，個案認定上則會交由警察機關視情況處理。

消息引發熱烈討論，有保全人員在工作群組大嘆「如果是這樣…就不用交管了呀」，一般道路上阻攔人車罰鍰1200至2400元，「一天薪水還不夠他扣呢！」不少網友也驚呼連連，痛批「保全指揮交通也要罰？準備大塞車吧」、「乾脆以後行人走路太慢造成堵塞也罰錢吧！」

不過也有網友認為，「早就該罰了！真的很誇張」，有些保全不懂卻硬阻攔，「保全在車道指揮交通根本就是多餘的，站在那裡只會造成住戶出入困擾，完全沒起到任何作用！」但應該罰業主，「是業主要求保全做這件事，不是保全愛交管！」

▲▼保全擋人車…幫住戶開路最高罰6000！社區群組崩潰「一天薪水都不夠扣」。（圖／東森新聞）

▲▼保全擋人車…幫住戶開路最高罰6000！社區群組崩潰「一天薪水都不夠扣」。（圖／東森新聞）

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關鍵字：保全,攔人車,指揮交通,住宅,交通部

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