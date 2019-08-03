團結！林昶佐宣布退黨後首同台邱顯智　徐永明喊話「回家」

▲邱顯智、林昶佐。（合成圖／屠惠剛、呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

立委林昶佐1日閃電宣布退出時代力量震驚政壇，黨主席邱顯智隨後開記者會全力慰留，但林昶佐未對此做出回應；就在3日下午，時代力量為信義南松山立法委員參選人陳雨凡舉行競選辦公室開幕茶會，林昶佐、邱顯智都列在出席名單上，雙方互動將成為媒體關注焦點。

這是林昶佐宣布退黨後的首場公開活動，稍早，同黨立委徐永明也在臉書發文「支持顯智對談，呼喚昶佐回家」，兩人是否會在公開場合對話，受到各界關注。

陳雨凡競選辦公室開幕茶會於3日下午三點舉行，黨內同志台北市議員林亮君、林穎孟、黃郁芬，高雄市議員黃捷、雲林縣議員廖郁賢都前來站台拚造勢。看來時代力量在面臨黨的危急時刻，展現出團結的一面。

林昶佐日前在退黨聲明中表示，支持蔡英文連任，邱顯智得知後公開喊話，雙方一起並肩作戰五年了，「會盡最大的努力去挽留他」，並強調「時代力量支持本土政權延續，不認同柯文哲兩案一家親。」

此外，民進黨主席卓榮泰將於下周與邱顯智對談，雙方針對司法改革、居住正義、國會改革等討論，邱顯智也重申，支持總統蔡英文沒有問題，至於其他選區問題，希望能夠先跟卓榮泰進行價值的確認與對談，而時代力量的立場很清楚，就是希望將本土勢力極大化，使代表本土政權的蔡英文能夠順利連任。

▲陳雨凡表示，會跟林昶佐一起並肩作戰。（圖／翻攝陳雨凡臉書）