蔡政府清查時代力量補助　立委控：用行政資源鬥爭在野黨

▲時代力量黨團總召徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

經濟部秘書室2日發出「特急件」，要求轄下各單位，清查時代力量立委洪慈庸、徐永明、高潞．以用、黃國昌及林昶佐5立委申請補助情況。對此，時代力量黨團總召徐永明表示，執政黨以行政資源調查在野黨，在國際上是一大政治醜聞，行政院長應出面公開道歉，民進黨主席卓榮泰要承諾執政黨不用公權力做政治攻防。

徐永明與高雄市鳳山區立委參選人陳惠敏召開「行政立法兩院長聯合公布，同一標準全面清查」記者會。徐永明表示，經濟部以特急件要求在2日下午1點前回報清查洪慈庸、徐永明、高潞．以用、黃國昌及林昶佐立委本屆任期內向經濟部所屬單位申請補助、委辦案情況。

徐永明指出，時代力量並不反對經濟部清查黨內立委申請補助案情況，但他認為，經濟部應說明只清查時代力量立委原因，他也質疑，其他部會是否也有相同情況，若其他部會也確實在清查時代力量立委，行政院長應說明哪位長官授權以及清查用意為何。

徐永明強調，執政黨以行政資源調查在野黨，在國際上是一大政治醜聞，他要求經濟部應在2日下午5點前公布清查結果，讓全民一起檢視。同時，各部會也須全面清查所有立委申請部會補(捐)助、委辦案情況，並在清查完畢後，由行政院長及立法院長共同公布清查結果。

時代力量高雄市鳳山區立委參選人陳惠敏表示，正面看待經濟部此舉，也歡迎各部會一起調查，但她認為，應一視同仁清查全院委員，也希望能藉此機會，揭露濫用權力，不當申請補助的立委。

▼經濟部查時代力量申請補助案狀況。（圖／國民黨立委曾銘宗提供）