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經濟部發「特急件」清查時力立委　徐永明痛批：政治醜聞

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▲▼時代力量黨團記者會 黨團總召徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨團總召徐永明召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立院黨團總召曾銘宗2日上午表示，他接獲民眾爆料，指經濟部秘書室發函經濟部所屬單位，要求回報包含已退黨的立委林昶佐在內，5位時代力量立委向經濟部各單位申請的補助情況。對此，時代力量立院黨團2日下午緊急召開記者會，黨團總召徐永明痛批這根本是「政治醜聞」，要求經濟部將調查結果公布於網站上，並且用同一標準調查立法院內的所有黨團成員。

曾銘宗指出，他接獲民眾爆料，經濟部秘書室用「特急件」的方式傳真發出這篇函文，要求經濟部所屬單位提供林昶佐、洪慈庸、徐永明、高潞．以用、黃國昌等五委員，在105年2月至今年7月間，向經濟部申請補(捐)助、委辦情況，函文中也要求，各單位必須在2日下午1時前回復，讓他質疑在黃國昌踢爆私菸案後，民進黨準備還手「大綠打小綠」。

對此，徐永明表示，時代力量黨團的立場很清楚，就是要求經濟部把所有調查資料公布在網站上讓民眾知道，讓民眾檢視這些補助案的申請到底有沒有問題或者違反利益衝突。

徐永明質疑，到底是誰下令搜集這些資料，以及將資料搜集到之後是否另有他用，難不成晚上又會在誰的臉書上看到這些資料？他要求經濟部長沈榮津出面回應，更痛批經濟部下午的回應根本是敷衍，行政部門使用公權力調查搜集在野黨黨團的成員資料，讓他直言根本是「行政部門的政治醜聞」。

徐永明也說，總統蔡英文稍早才稱讚立委洪慈庸努力認真，另一方面行政部門卻用特急件搜集他黨資料，難不成是在幫洪慈庸宣揚政績嗎？徐永明說，如果行政部門可以調查時代力量黨團，那麼黨團會立刻發文給行政部門各部會，要求用同一標準全面清查，並要求行政院長蘇貞昌與立法院長蘇嘉全一起把資料公布，公開讓人民檢視申請補助案到底有沒有問題。

▼時代力量委員申請補助案概況表。（圖／國民黨立委曾銘宗提供）

▲▼時代力量委員申請補助案概況表。（圖／國民黨立委曾銘宗提供）
 

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關鍵字：經濟部,時代力量,徐永明,曾銘宗

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